Ai cui erau cei 95.000 euro găsiţi într-un dulap second-hand. "A făcut infarct"

Poveste de Hollywood, într-o localitate din Timiş. Un tânăr a găsit 95 de mii de euro, într-un dulap, luat la mâna a doua. Bancnotele de câte 500 de euro, erau într-o cutie metalică.

Speriat, dar mai ales extrem de cinstit, cumpărătorul l-a sunat pe fostul proprietar, căruia tatăl mort de curând, îi lăsase moştenire această sumă. "Am luat cutia, era înfăşurată cu elastic şi am mers aşa, am desfăcut-o şi am început să îi număr."

Samuel, care locuieşte în satul Bichigi din Timiş, a comandat online acest dulap de la un bărbat din Arad. A pornit apoi la drum. La destinaţie doar s-a asigurat că mobila este în stare bună, uşile funcţionează şi a plecat. Ajuns acasă, a început să şteargă praful şi a descoperit pe un raft, în spatele unei uşi, cutia metalică.

"Am văzut aşa bani frumos coloraţi, aşa cum sunt euro. Am început să îi număr, marea mirare a fost că erau mulţi. 95 de mii de euro, totuşi o fost un pic stres pentru noi”, povesteşte Samuel.

"Pe moment am crezut că nu e real. Niciun moment nu ne-am gândit să îi reţinem, ştiam că nu sunt banii noştri, nu ne aparţin şi nu poţi să te bucuri de ce nu e al tău, nu l-ai muncit”; spune soţia bărbatului.

Pro TV

Samuel l-a contactat pe bărbatul de la care a cumpărat dulapul, însă nici acesta nu ştia nimic despre cei 95 de mii de euro. În cele din urmă, cazul a fost desluşit: banii au fost lăsaţi moştenire.

"Am aflat că mobila era a tatălui care a decedat cu două săptămâni în urmă, a făcut infarct. Mi-a mulţumit că

l-am ajutat că i-am restituit banii, mi-a restituit şi mie o sumă de bani."

Pentru că a fost corect, cumpărătorul a fost răsplătit cu 9.500 de euro. Potrivit legii, orice bun străin însuşit fără drept este considerat fapta penală.

