Aglomerație la vulcanizările din București. Șoferii s-au speriat de prima ninsoare

Speriaţi de temperaturile scăzute, şoferii care au amânat echiparea maşinilor pentru iarnă până în ultimul moment au aglomerat vulcanizările din Capitală.

Oamenii s-au aşezat la cozi şi au aşteptat cu nerăbdare să le vină rândul. Cei care nu au reuşit să îşi schimbe anvelopele până acum, riscă să fie amendaţi la prima ninsoare serioasă.

Mai multe vulcanizări din București au fost asaltate, aseară, de un număr neobișnuit de mare de șofericare și-au dus mașinile pentru a le pregăti de sezonul rece. Aceștia s-au speriat de temperaturile scăzute și de prognoza meteo, așa că au format un rând chiar pe marginea drumului.

Șofer: „Având în vedere că am tracțiune spate, da m-a speriat vremea, adică am zis că în primul rând nu am de ce să îmi risc viața și să merg cu cauciucuri de vară pe intemperii și a trebuit să vin, când am văzut că ninge m-am urcat în mașină și am venit să schimb cauciucurile.”

Șofer: „Mâine s-ar putea să ningă și nu aș vrea să fiu prins în off-side că să spun așa”.

Pe unii i-a speriat mai mult gândul că ar putea primi o amendă dacă sunt prinși nepregătiți de către polițiști.

Șofer: „Am fost goniți și de domnii polițiști, dar unde să ne punem că mâine îmi da amendă dacă dă primul fulg de zăpadă, asta e așteptăm"

Șofer: „Am auzit că încep ninsorile și am zis să mă asigur pentru a nu primi vreo amendă sau ceva, să fie totul ok”.

Mai greu a fost însă pentru angajații vulcanizarilor, care au avut parte de cea mai aglomerată noapte din acest sezon.

Șoferii au scos din buzunar în jur de 70 de lei pentru patru anvelope schimbate, însă această suma este mult mică față de amenda care poate ajunge la 2900 de lei.