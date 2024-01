Adolescentul care a împins un bărbat de 69 de ani într-un șanț e un campion al infracțiunilor. "Au spart toate casele"

Localnicii spun că ar fi terorizați de adolescent și încă trei băieți, în lipsa unei intervenții ferme a autorităților.

În imagini se vede cum adolescentul se apropie de bietul om, se face că îl lovește cu pumnul și, pentru că acesta nu se ferește, îl împinge în șanțul adânc dintre drum și case. În acest timp, un alt individ filmează întâmplarea. Victima, cu dizabilitati psihice, și-a revenit cu greu, după agresiune.

Mihai Măzăruț, tatăl victimei: "S-a întâlnit cu derbedeii. Fără să îi zic nimic, l-a zbrancit, i-a pus piedică. Noroc ca nu a venit cu capul, că acolo ramanea".

Victima nu a facut plângere. Polițiștii s-au sesizat după ce imaginile au apărut în mediul online si l-au amendat cu 500 de lei pe agresor. Acasă la adolescent nu a ieșit nimeni la poartă să dea explicatii. Tatăl victimei spune că același băiat și trei adolescenți i-au mai făcut necazuri.

Mihai Măzăruț, tatal victimei: "Știau că am drujbă. La vreo săptamână, două, când mă trezesc dimineata, drujba luată. Și benzina, și tot. Mi-e frică, doamnă".

Un alt bărbat din comuna Gropnița a fost bătut de unul dintre cei patru băieți, în urmă cu o săptămână, iar Poliția a deschis un dosar penal.

Eugen Plugaru, vecin: "Când am ajuns în drum, lângă el, m-a luat la pumni. Așa, pe aici. Am alunecat iar și am căzut jos. Pe urmă a luat o piatră si mi-a dat aici. Mi-a mai dat doi pumni în față, aici, și a plecat".

Și alți săteni se tem de adolescenții scandalagii.

Localnic: "Poliția, Primăria, să ia măsuri asupra lor! Au spart toate casele din sat, au furat de la toată lumea. Au furat o mașină".

Doi dintre cei patru băieți sunt frați. Părinții lor dau vina pe prietenii acestora.

Mama celor doi adolescenți: "Copiii nu mi-au spus. Eu am auzit de la altcineva. Nu au vrut să îmi spună. Probabil le-a fost frică. Cel mai mare are 17 ani și mai am unul de 15 ani. Nu țin cu copiii mei, că știu că sunt răi. Se iau cu anturajul".

Polițiștii susțin că nu au făcut mai multe până acum, pentru că nu ar fi primit plângeri în toate cazurile despre care vorvesc localnicii.

