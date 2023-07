Adolescenții care au clasat România pe locul 3 în lume la Olimpiada Internațională de Fizică s-au întors acasă cu 5 medalii

Acești copii talentați plănuiesc să-și continue studiile în străinătate.

Alexandru Momoiu, Vlad Oros, Andrei Dragomir, Alexandru Mirică și Rareș Felix Tudose s-au clasat pe locul trei la Olimpiada Internațională de Fizică din Tokyo.

Rareș Felix Tudose: „După ce a terminat probleme m-am evaluat undeva la limita între aur și argint și pentru mine a fost un suspans foarte mare până în momentul în care am aflat ce medalie am luat, dar și cu argintul sunt foarte mulțumit și sunt mulțumit de rezultatele României. Mi se pare că acest eveniment este luat prea în serios așa că am decis să pun medalia unei jucării pe care am câștigat-o la un aparat din Japonia”.

Întrebați cât de mult au muncit pentru această performanți, toți vorbesc cu seriozitatea unor adulți.

Alexandru Mirică: „Pregătirea pentru olimpiade nu începe din clasa a 9-a, necesită foarte mulți ani de muncă. Noi lucram 10 ore pe zi, zilnic, ani de zile, uneori chiar și sâmbăta și duminica, e nevoie de o muncă neîntreruptă, constantă pentru a atinge aceste rezultate”.

Patru dintre ei sunt elevi la Liceul Internațional de Informatică din București, fiind recrutați încă din gimnaziu.

Vlad Oros este singurul din lot care a absolvit Liceul Grigore Moisil din Timișoara. Este pasionat de muzica și urmează să participe și la olimpiada de lingvistică.

Vlad a fost admis la prestigioasa universitate MIT, din America, cu o bursa aproape completă.

Vlad Ștefan Oros: „A fi autodidact a fost o variantă mai buna decât să studiez cu un profesor pentru că mi-a permis să am mai multă libertate în parcursul meu și în a-mi autodoza cât de mult trebuie să consider fiecare concept, ceea ce înainte erau niste formule pe foaie acum pentru mine un fel de limbă, un limbaj pe care-l înțeleg la fel de natural că limba română”.

Andrei Dragomir, olimpic: „Mai am o olimpiadă în Polonia în august, la astronomie, dar în timpul liber pe care îl am sper să mă pot și distra în această vară. Am realizat că ești adolescent o singură dată și trebuie să te bucuri și de aceste momente”.

Sunt niște copii speciali, pentru care fizica este o pasiune, recunosc și părinții.

Mama lui Rareș Felix: „Am observat de mic că are o inteligență aparte, în clasa a 4-a a participat la olimpiada națională de informatica pentru clasa a 5-a. Deci el pe lângă fizica este și în lotul extins de informatica și astronomie. Mă certa daca-l scoateam la petreceri, la aer, că-și pierde timpul prețios pe care nu-l mai recuperează niciodată. M-am obișnuit ușor, ușor cu el, mi-a zis că este o placere”.

Prof.dr. Delia Davidescu, coordonator: „Mă ocup și de această pregătire și de acel antrenament de a-și controla emoțiile și blocajele din timpul concursului și zic că în mare parte am reușit și dovada sunt performanțele acestor copii”.

Toți se gândesc să urmeze facultăți din străinătate.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 18-07-2023 19:36