Întâi a făcut pagube într-o vulcanizare, apoi a intrat într-un restaurant, unde ar fi spart ușa de la intrare, diverse aparate din interior, dar ar fi vandalizat și mașina din fața localului. Băiatul a fost reținut.

Iată imagini din momentul în care tânărul de 17 ani încearcă să intre în vulcanizare. Verifică ușa, o lovește cu piciorul, apoi aruncă cu ceva în ea și sparge o fereastră, dar tot nu reușește. În schimb, distruge ce găsește afară.

Alin Neag, reprezentant vulcanizare: A tras de pistoalele, lancea și tot ce a găsit, inclusiv furtunul de aspirator, până în stradă, până pe șosea.

De la vulcanizare, adolescentul a mers la un local aflat în zonă. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum verifică interiorul.

A luat apoi o bicicletă, pe care anchetatorii au găsit-o aruncată. După ce a intrat în interior, ar fi început să lovească în tot ce a găsit. Când au ajuns proprietarii, pe jos era plin de sticle, mobilier și aparate sparte.

Proprietarii locuiesc în spatele localului.

Angela Chiș, proprietar restaurant: Am auzit că lătra câinele. Mi-am dat seama că se întâmpla ceva. M-a sunat vecinul la 00:15 și mi-a spus: «S-a spart tot». Era spartă ușa de la intrare, geamul de la mașină, sticlă peste tot, tot distrus. Putea să ne atace pe noi, era la o ușă distanță.

Poliția a fost alertată de un vecin.

Vecin: Mă uitam la televizor și cineva a trântit ceva de rulou. Când am ieșit afară, am văzut că era o bicicletă. Când a venit poliția, am ieșit și eu și am văzut că era totul spart. Băiatul l-am văzut pe stradă, era dezorientat.

Tânărul a fost găsit de agenți în apropiere și reținut. Deocamdată nu se știe din ce cauză a provocat toate pagubele. Anchetatorii așteaptă rezultatele probelor prelevate pentru a afla dacă era sub influența unor substanțe interzise. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Familia adolescentului nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.