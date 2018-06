Administrația Prezidențială neagă eventualele presiuni exercitate asupra judecătorului CCR Petre Lăzăroiu

Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Prezidențială a transmis un comunicat, vineri, prin care a subliniat faptul că informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Klaus Iohannis ar fi cerut revocarea din funcția a judecătorului CCR Petre Lăzăroiu sunt false.

Comunicatul Administrației Prezidențiale integral:

”În legătură cu afirmațiile făcute de judecătorul Curții Constituționale domnul Petre Lăzăroiu, Administrația Prezidențială precizează următoarele:

Consilierul prezidențial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie a.c., cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultății de Drept a Universității București pentru a-i înmâna acestuia două cărți de specialitate pe zona dreptului financiar. Menționăm că în aceste zile consilierul prezidențial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă tocmai pentru că desfășoară activități didactice. În acest context, a avut loc o discuție pur teoretică pe marginea solicitării asociației civice VeDem Just, o discuție tehnică, între doi profesioniști de drept constituțional, care nu a implicat în niciun fel instituția Președintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate și nefondate orice fel de speculații sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu.”

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, vineri, că s-a întâlnit joi, la ora 15:00, la Facultatea de Drept a Universității din București, cu consilierul prezidențial pe probleme de constituționalitate, Simina Tănăsescu.

Discuția dintre cei doi a avut loc între patru ochi. Potrivit lui Lăzăroiu, întrevederea a fost solicitată de Tănăsescu pentru a-l informa despre existența unei solicitări către președintele Klaus Iohannis de a-l revoca din funcția de judecător CCR.

”Doamna Tănăsescu mi-a spus că are o sarcină foarte ingrată. Mi-a spus despre o solicitare adresată președintelui de a mă revoca de la Curtea Constituțională. I-am spus că președintele nu are temei legal pentru așa ceva, nu are prerogativă și că, dacă mă va revoca, o să contest acest lucru în instanță. Doamna Tănăsescu nu mi-a cerut să-mi dau demisia. Nu m-am simțit presat din partea ei”, a declarat Petre Lăzăroiu pentru G4Media.ro.

Petre Lăzăroiu a mai spus că solicitarea de revocare a sa din funcție trimisă președintelui Iohannis a fost semnată de reprezentanții Asociației VeDemJust.

