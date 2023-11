Adevărata „sosie” a lui Vladimir Putin se teme pentru viața sa, dar nu își lasă barbă. Slawomir: „este foarte periculos”

„Sosia” lui Vladimir Putin- un bărbat care arată aproape la fel cu președintele Rusiei- nu are de gând să-și lase barbă ori să-și schimbe înfățișarea, deși familia este îngrojorată cu privire la siguranța lui.

Slawomir Sobala, în vârstă de 54 de ani, din Polonia, a recunoscut că este conștient de pericolul de a arăta ca una dintre cele mai detestate persoane din lume - și chiar a recunoscut că unii oameni sunt nepoliticoși cu el din cauza acestui lucru.

Cu toate acestea, bărbatul din Wrocław, din vestul Poloniei, susține că nu își va schimba aspectul din cauza asta. Slawomir a explicat că știa ce îl așteaptă după decizia sa de a-l interpreta pe Putin în arta satirică, arată publicația Daily Star.

„Familia mea este foarte îngrijorată de siguranța mea, pentru că știu că a juca rolul lui Putin este foarte riscant și periculos. Din păcate, mulți oameni nu pot distinge realitatea de satiră și atunci când mă văd jucând rolul lui Putin, cred că sunt la fel ca [el] în viața de zi cu zi" a declarat „sosia” lui Putin.

Au fost chiar oameni care l-au criticat pentru aspectul său, unii chiar i-au spus că ar trebui să se simtă jenat din acest motiv. „După 24 februarie 2022, aproximativ 250.000 de oameni din Ucraina au ajuns în orașul meu natal, Wrocław. Fiecare ucrainean știe perfect cum arată fața lui Putin, iar de aceea am fost de multe ori în situații când oameni din Ucraina m-au luat în derâdere, spunând că ar trebui să mă simt rușinat că arăt așa" a mai spus bărbatul care interpretează rolul lui Putin în scenete de satiră.

Cu toate acestea, Slawomir este hotărât să condamne tirania lui Putin, iar arma sa în această confruntare este satira, gluma. Din cauza acestui lucru - și din convingerea fermă că bunătatea vine din inimă, nu din aspectul exterior - el spune că nu își va schimba aspectul.

„Am crezut că în ziua în care Rusia a invadat Ucraina, ar trebui să renunț să mai joc rolul lui Putin. Am publicat chiar o declarație în acest sens pe site-ul meu, că nu voi mai juca rolul lui Putin. Dar atunci când atât de mulți oameni s-au apropiat de mine și m-au rugat să particip la proiecte care implică criticarea regimului lui Putin din Kremlin, am fost de acord. Datorită acestei decizii, astăzi am devenit probabil singura persoană din lume care, datorită unei schimbări a naturii, mi-a dat puterea și oportunitatea de a arăta că nu aspectul exterior face rău unei persoane. Poți să ajuți alte persoane, chiar dacă arăți ca Putin. Mulți oameni mi-au mulțumit că le-am dat o nouă speranță pentru viitor datorită satirei, în care l-au văzut pe Putin ca fiind slab și ridiculizat."

Remarcând că aspectul fizic nu contează, atâta timp cât ești o persoană bună în interior, Sloawomir a explicat: „Cred că schimbarea aspectului meu prin creșterea mustății sau tăierea părului nu ar schimba nimic în viața mea de zi cu zi. Mereu spun că aspectul exterior nu ne face oameni buni sau răi. Trebuie să fii deschis pentru a stabili relații bune cu alte persoane și să nu te temi de critică. Datorită acestor reguli, am stabilit multe contacte interesante și am întâlnit mulți oameni minunați cu care am reușit să aducem bucurie oamenilor din întreaga lume."

