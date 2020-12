Acum 31 de ani începea Revoluția, la Timișoara. Incidente cu AUR la comemorarea din Piața Victoriei

Se împlinesc 31 de ani de când flacăra Revoluției a fost aprinsă la Timișoara.

În seara zilei de 16 decembrie câteva sute de oameni s-au strâns în fața casei pastorului Laszlo Tokes, care urma să fie evacuat, și au început să strige împotriva regimului comunist, cu un curaj nebun, pentru acele vremuri. Astăzi, la 31 de ani distanță, amintirea acelor zile a fost umbrită de confruntări între revoluționari și membrii partidului AUR, aflați și ei în Piața Victoriei.



- Cine a luptat la Revoluție?

- Hoții! Hoții!

- Rușine să vă fie, tâlharilor!

- Am o rugăminte la toți, fiți calmi!

- Noi nu v-am chemat aici și nu am fost la mitingurile voastre!

- Noi nu am participat la Revoluție?

- Ai participat. Ai participat, dar eu am luptat!

Acestea au fost schimburile de replici pe care le-au putut auzi toți cei prezenți.

Miercuri seară, a avut loc si marșul suporterilor Poli Timișoara, devenit deja tradiție pentru aceste zile.

Suporterii au plecat din faţa casei pastorului Lazlo Tokes, s-au oprit şi la catedrală, unde au fost aprinse zeci de candele în memoria celor căzuţi, apoi s-au îndreptat spre cimitirul eroilor.

Să nu uităm că este ziua când pe străzile oraşului s-a auzit pentru prima dată "Libertate", un cuvânt scump pentru acele zile.

O zi mai târziu, a început să se tragă asupra manifestanților şi câteva zeci au căzut seceraţi. În memoria lor, joi, Timişoara este în doliu.