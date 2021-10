Actorul James Michael Tyler, care a jucat rolul lui Gunther în serialul Friends, a murit la 59 de ani

Într-un interviu acordat „Today” de la NBC, actorul James Michael Tyler dezvăluise, în iunie, că suferă de cancer la prostată, ajuns în stadiul patru. Actorul primise diagnosticul în septembrie 2018, după un examen de rutină.

De atunci, cancerul i-a afectat oasele şi nu a mai putut merge.

"Lumea îl cunoștea ca Gunther... dar cei dragi lui Michael l-au cunoscut ca actor, muzician, susținător al conștientizării cancerului și soț iubitor", a precizat familia sa într-un comunicat. "Michael a iubit muzica live, încurajarea echipei sale Clemson Tigers și se afla adesea în aventuri distractive și neplanificate. Dacă îl întâlneai o dată, îți făceai un prieten pe viață", potrivit The Guardian.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz