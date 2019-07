Actor celebru, înjunghiat pe scenă în timpul unui eveniment. VIDEO

O înregistrare video postată de platforma media Weibo arată cum un bărbat îmbrăcat cu o vestă închisă la culoare s-a urcat pe scenă şi l-a atacat pe Yam cu un cuţit, în timpul unui eveniment desfăşurat în oraşul Zhongshan din provincia Guangdong, în sudul Chinei.

Ziarul China Youth Daily a anunţat că Simon Yam, 64 de ani, a fost transportat la spital, însă rănile suferite la nivelul mâinilor şi a abdomenului nu îi pun în pericol viaţa.

Citând un comunicat al poliţiei, publicaţia afirmă că atacatorul nu a fost încă identificat, însă se pare că Yam a fost confundat cu altcineva.

Actorul Simon Yam este cunoscut pentru rolul său din filmul "Contact" din 1992 şi şi-a făcut debutul la Hollywood în pelicula "Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life" din 2003. El este de asemenea producător de film.

#Trending! Hong Kong actor #SimonYam attacked by unknown man at media event. Yam walked away bleeding from an apparent stab wound to the abdomen. The attacker was apprehended by police. A representative for Yam tells media that the actor is stable, the wound has been cleaned. pic.twitter.com/tnMEzBgbXV