Doliu la Hollywood: a murit Rip Torn, cunoscut din "Men in Black" și "The Larry Sanders Show"

Actorul american Rip Torn, cunoscut din serialul de comedie HBO "The Larry Sanders Show" și blockbustere precum "Men in Black" şi "Dodgeball", a decedat la vârsta de 88 de ani.

Câştigător al premiului Emmy pentru rolul Artie, un producător TV incisiv pe care l-a interpretat în serialul "The Larry Sanders Show", Rip Torn a murit în locuinţa sa, înconjurat de familie.

Potrivit presei americane, cauza morţii nu se cunoaşte, însă el le-a avut alături în ultimele clipe pe soţia sa, actriţa Amy Wright, cunoscută pentru "Stardust Memories" şi "The Accidental Tourist", şi pe fiicele sale, scrie Agerpres.

Caracterul său furtunos l-a făcut un personaj convingător atât pe ecran cât şi pe scena teatrului, însă i-a provocat uneori probleme pe platourile de filmare şi în viaţa privată. El a fost implicat de asemenea în incidente legate de consumul de alcool, între care arestarea sa în 2010 pentru că a intrat într-o bancă închisă pe care a confundat-o cu locuinţa sa din Salisbury, Connecticut.

El a primit o nominalizare la Premiul Tony pentru cel mai bun actor într-o piesă de teatru pentru rolul Tom Junior în producţia originală Broadway din 1959 "Sweet Bird of Youth", în care a jucat alături de Paul Newman şi Geraldine Page.

Rip Torn, care şi-a reluat rolul în versiunea pentru marele ecran din 1962, a jucat în peste 90 de filme, între care "King of Kings", "The Cincinnati Kid", "Pay Day", "The Man Who Fell to Earth", "Defending Your Life", "Men in Black", "Dodgeball" şi "Marie Antoinette". El şi-a împrumutat vocea pentru personajul Zeus în producţia Disney "Hercules".

