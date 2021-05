Acţiune de amploare în Timiș pentru găsirea migranţilor care tranzitează ilegal graniţa ţării

Acţiune de amploare, joi, în judeţul Timiş, pentru găsirea migranţilor care tranzitează ilegal graniţa de vest a ţării.

O sută de transfugi au fost descoperiţi de oamenii legii, ascunşi în camioane, în spaţii cu vegetaţie deasă, sau chiar cazaţi în pensiuni.

Este cea mai mare operaţiune a autorităţilor din zonă, după crima care a avut loc în urmă cu două luni, în comunitatea de migranţi din Timişoara. Atunci un tânăr a fost ucis, iar un altul a ajuns la spital.

Întreg judeţul a fost împânzit de poliţişti şi jandarmi. Au fost filtre la fiecare ieşire şi intrare în oraş. Au fost aduşi insclusiv câini de urmă. Într-un tir, condus de un şofer sârb, doi migranţi stăteau ascunşi printre lăzi cu mere.

Șofer de TIR: ”Aici la semafor am auzit pe cineva că bate, în zona termică. Am oprit aici, au auzit şi oamenii, am oprit şi au ieşit. De la graniţă nu am oprit niciunde, la graniţă a schimbat sigiliul, au pus-o pe cea românească iar pe cea sârbească au dat-o jos. Ei sigur au rupt pe cea sârbeasca, cineva i-a urcat şi acel cineva a rămas la graniţă. La graniţă am oprit, acolo am dormit de pla ora 1, ora Serbiei, deci de la ora aia până la 7 au intrat cumva".

Este un obicei ca migranţii să aleagă tiruri cu numere străine. Aşa au siguranţa că acestea ies din România, şi nu rămân în ţară.

Șofer de camion: "Fac zilnic traseul Timișoara-Arad, în împrejurimea zonei de la mall aproape zilnic sunt acolo. Se discută prin staţie că nu mai au siguranţa să doarmă în parcare, că dimineaţa se trezesc cu ei în maşini".

Timișul a devenit, de câţiva ani, judeţ de tranzit pentru aceşti străini. Cei mai mulţi intră aici din Serbia, apoi aşteaptă momentul oportun să ajungă în vestul Europei. Până atunci, se ascund prin oraş. Acest grup a fost găsit pe un teren intraviran în Timişoara. Unii au permis de şedere în România, însă în centrele de cazare din Giurgiu, Suceava sau Bucureşti. Părăsesc însă acele locuri şi vin spre vest, unde sunt mai aproape de frontiera cu occidentul.

Migrant: ”Sunt din Afganistan. Ieri am fost la centru şi ne-au zis cei de la pază să ieşim afară şi apoi am venit aici şi a venit poliţia. Nu pot să stau în centru, nu pot să stau aici, ce să fac? Sunt de o lună aici şi nimeni, nu, nimic, îmi spun să plec în altă ţară".

Mihaela Leș, purtător de cuvânt IPTF: "Toţi aceea care posedă documente temporare de identitate pe teritoriul României sunt sprijiniţi să ajungă la centrele care le-au eliberat documnetele, iar ceilalţi sunt cercetaţi cu privire la modul în care au ajuns aici. De la începutul lunii aprilie şi până în prezent peste 1700 de persoane ditre care marea majoritatea aveau permis de şedere în România".

În ultima perioadă, alte câteva sute de migranţi au fost opriţi înainte de a anunţa în ţară, a anunţat astăzi Ministrul Afarcerilor Interne.