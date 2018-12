Accidente, localități fără curent, drumuri blocate. Urmările a 2 zile de COD PORTOCALIU

Iarna grea creează tot soiul de probleme. Zeci de localităţi sunt şi duminică seară fără apă sau curent electric. Luni şi marţi, şcolile din judeţul Timiş vor rămâne închise. În Cluj, o persoană şi-a pierdut viaţa în urma unei derapări.

Iar în Avrig, judeţul Sibiu, 10 persoane au fost rănite după ce un autoturism a lovit două microbuze şi o altă maşină. Ningea puternic, iar şoferul a derapat. Salvatorii au instituit planul roşu de acţiune şi le-au acordat ajutor victimelor.

Un tânăr de 22 de ani din Braşov a provocat un accident pe DN1, în Avrig. A vrut să depăşească o coloană pe o ninsoare cumplită, iar cauciucurile de iarnă extrem de uzate nu l-au ajutat. A derapat şi a lovit două microbuze cu pasageri şi un autoturism de pe contrasens. În total 18 persoane au fost implicate în accident, iar 10 au ajuns la spital după ce la faţa locului a fost declanşat planul roşu de intervenţie.

Șoferul microbuzului de Vaslui: „A intrat în depăşire domnul cu Renault-ul, când să intre la loc, a început spatele să joace, a început să se învârtă şi a venit şi s-a izbit în noi. Dar ce să mai... Am frânat şi am tras un pic stânga să-l evit, ce să mai evit. Vedeţi şi dumneavoastră ce viteză avea, dacă depăşea coloana."

În judeţul Cluj un bărbat de 46 de ani a murit după ce maşina în care era pasager a intrat sub roţile unui TIR.

Pe un drum înzăpezit de lângă Craiova un autocar plin cu pasageri s-a răsturnat într-un şanţ şi cei 29 de călători au rămas blocaţi în maşină. Pompierii chemaţi în ajutor au fost nevoiţi să îndepărteze zăpadă, ca să-i ajute, rând pe rând, pe oameni.

Crengile îngheţate ale copacilor au căzut pe mai multe şosele şi au stat în calea autoturismelor. Şi cablurile electrice au fost rupte din cauza viscolului sau a greutăţii zăpezii.

În multe locuri din ţară, oamenii au rămas fără curent sau apă. În judeţul Timiş, peste 60.000 de locuinţe au rămas fără energie electrică. Cel mai mult suferă familiile care au copii mici.

Radu Tănase, localnic: „Am o fetiţă de nouă zile, un băiat de cinci ani şi zece luni, soţia proaspăt operată de cezariană. Am încercat să nu stăm în frig, de aia am pornit aragazul şi am stat cu toţii aici.”

Localnic: „Deocamdată i-am adus la socri, aici, ca el are o sobă din asta pe lemne."

Alţii au folosit maşina ca sursa de căldură şi energie.

Femeie: „Încărcăm telefonul, aşteptăm să se topească zăpadă, cu căldură dată la maxim și asta va fi apa noastră în două ore."

Şcolile din Timiş vor fi închise luni şi marţi asta pentru că multe drumuri sunt greu accesibile, iar majoritatea unităţilor de învăţământ au probleme cu încălzirea. Şi Lugojul este fără curent şi apă de două zile.

Meteorologii anunţă o săptămână bogată în precipitaţii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!