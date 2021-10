Accident violent în Timișoara. Șoferul unei ambulanțe private a intrat în plin în remorca unui camion

StirilePROTV

Accident violent ieri la Timișoara, chiar în fața Spitalului Județean. Aflat în misiune şoferul unei ambulanțe private a fost preluat de medicii de la camera de gardă, după ce autospeciala pe care o conducea a lovit remorca unui camion.

În urma impactului, s-a oprit într-un stâlp de pe marginea drumului. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Ambulanţa circula cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se vede cum salvarea pătrunde în intersecţie pe culoarea roșie a semaforului și se ciocneşte cu un camion care venea din partea dreaptă. Impactul puternic a proiectat autoutilitara sanitară peste toate benzile de circulaţie de pe ambele sensuri, într-un stâlp. Maşinile care înaintau pe şosea au văzut la timp ambulanța care se apropia cu viteză şi au oprit, creând un culoar. Astfel a fost evitat un carambol.

Șoferul camionului: „Eu când am ajuns aici în intersecție, am auzit sirena și o bubuitură. Doar când m-a lovit am auzit sirena și am văzut în oglindă că a intrat aici".

Autoutilitara sanitară aparţine unei firme private şi este folosită doar pentru transportul pacienţilor. În momentul accidentului, şoferul trebuia să ajungă la un bolnav de Covid-19, pentru evaluare.

Patronul firmei private de ambulanțe: "Am vorbit cu el la telefon, a spus că a mers până la Județean. Nu știu să vă spun, ce s-a întâmplat".

Andreia Jerdea - purtător de cuvânt IPJ Timiș: "În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă".

Şoferul ambulanței a fost rănit ușor și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În schimb, bărbatul de 46 de ani, care conducea camionul s-a ales doar cu o sperietură zdravănă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.