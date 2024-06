Accident tragic în Arad. Un tânăr a murit după ce o autobetonieră a zdrobit mașina în care se afla

Vinovat de tragedie ar fi bărbatul care îl însoțea. Ar fi intrat în depășire într-o zonă cu linie continuă, la doi pași de o trecere pentru pietoni.

În mașină din care nu a mai rămas mare lucru se aflau șoferul în vârstă de 39 de ani și un tânăr de 21 de ani. După cum povestesc martorii, la ieșire din municipiul Arad spre localitatea Horia, conducătorul auto s-a aventurat pe șosea, iar vehiculul a fost spulberat de autobetonieră care circula din sens opus.

Constantin Felecan, șoferul betonierei: „A depășit pe linia continua, se vede înainte de trecerea de pietoni unde reduci viteza a depășit. Eu nu cred că aveam vreo 50 la ora. A ieșit peste toate trei direct în față. Se văd și urmele de frânare. Până am intrat în el nu am avut ce să evit. Am intrat în partea dreaptă. Am zis că mă răstorn eu. Nu am mai putut.”

În urma impactului puternic, ambele vehicule au ajuns pe marginea drumului și au distrus gardul Uzinei de Apă.

Băiatul de 21 de ani, aflat pe locul din dreapta, a murit pe loc. El a fost recuperat dintre fiare de pompieri. Între timp, șoferul a fost transportat la spital, în stare de șoc, fiind în afara oricărui pericol.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că nu de puține ori șoferii ignoră regulile de circulație.

Femeie: „Este o trecere de pietoni, depășesc pe trecerea de pietoni. Exista și o linie continuă care nu este respectată.”

Femeie: „Să se ia masuri mai bune pentru stația de autobuz. Nimeni nu acordă prioritate, deci trebuie să fii foarte atent, că este dezastru.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

