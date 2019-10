Accident teribil în Suceava: mașina a luat foc. Martorii sunt uimiți că pasagerii trăiesc

Trei tineri din Suceava au scăpat cu viaţă ca prin urechile acului după ce maşina în care se aflau a distrus un gard şi s-a izbit violent de un stâlp de beton.

Răniţi, aceştia au găsit puterea să iasă din autoturism înainte ce acesta să fie cuprins de flăcări. La faţa locului au ajuns imediat salvatorii, iar victimele au fost transportate la spital.

Limbile de foc au cuprins autoturismul imediat după ce şoferul, care se afla în maşină alături de alţi doi tineri, a scăpat vehiculul de sub contol pe o stradă din Suceava. A rupt câteva indicatoare rutiere care i-au ieşit în cale, a izbit cu putere un gard şi a rămas încolăcit într-un stâlp.

Martor: "Am văzut maşina în flăcări, am luat imediat instinctorul şi am intervenit.”

Martoră :"Eram la birou şi am auzit o bubuială foarte mare. Am văzut fum, apoi am văzut maşina. Vă daţi seama. Au rupt trei bucăţi de gard şi au ricoşat în stâlp. Când am văzut maşina, nici nu m-am mai gândit că sunt vii."

Martor: "La cum arată maşina putem să zicem că sunt norocoşi. Foarte. Aşa ceva, incredibil"

Din fericire, tinerii care se aflau în autoturism au reuşit să se salveze din calea focului. La faţa locului au ajuns şi pompierii, care au stins flăcările şi au stabilizat stâlpul din beton, pentru a nu se prăbuşi.

Martor: "Am ieşit şi eu şi am văzut băieţii care au ieşit din maşină şi se târau pe jos."

Florin Nistor, ISU Suceava: "Toţi cei trei pasageri s-au autoevacuat, au fost preluaţi de echipajele de ambulanţa şi transportaţi la spital. Era pericol iminent ca stâlpul să cadă pe carosabil."

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

