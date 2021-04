Accident teribil în Mureș. O tânără de 20 de ani a ajuns cu mașina sub un camion

O șoferiță de 20 de ani a ajuns cu mașina sub un camion, pe Drumul European 60, la ieșire din Târgu Mureș.

Tânăra, rămasă captivă în autoturism, și-a sunat, cu ultimele puteri, iubitul. Pompierii, chemați de urgență, au recuperat-o dintre fiare și a fost dusă la spital.

Șoferița în vârstă de 20 de ani, angajată la un supermarket din Târgu Mureș, ieșise de la muncă și mergea la iubitul ei. După nici 2 kilometri, a pierdut controlul asupra volanului și a ajuns cu mașina pe celălalt sens de mers, unde a intrat sub camion.

Sorin Nechita, șoferul camionului: "Nu pot să zic că avea viteză mare, dar a venit în diagonală spre mine ca un kamikaze. Am făcut semn cu farurile, am claxonat, dar tot așa venea. Când am observat a venit târâș mașina. Poate de la umezeală. Am impresia că mânca. Avea o punguță cu mâncare acolo, s-a aplecat, nu a fost atentă, am frânat, dar ce să evit? A intrat direct în mine".

Rămasă blocată în autoturism, tânăra a reușit totuși să-și sune iubitul.

Iubitul șoferiței: "M-a sunat și mi-a zis, "Hai, te rog frumos, în Corunca că am facut accident. Atât știu".

Localnică: "Când am ieșit deja era acolo și plângea săraca să scoatem afară, dar cum să scoatem? A băut un pahar cu apă și atat".

Reporter: "Șoferul de pe camion ce zicea?".

Localnică: "Săracul, așa speriat era... Zicea că tot făcea semn și cu farul, dădea și cu claxonul, dar...".

În scurt timp au ajuns la fața locului pompierii.

Florea Dorin, Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș: "A fost o intervenție dificilă, datorită impactului frontal care a avut loc între cele două vehicule. A fost nevoie de o manevră mai complexă, pentru extragerea persoanei".

Cu răni la picioare, tânăra a fost transportată la spital. Politiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. În zonă, traficul a fost blocat aproape o oră.