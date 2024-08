Accident șocant în Brașov. O ambulanță a intrat într-o căruță plină cu fier vechi, iar un asistent medical a fost grav rănit

Mașina de salvare a izbit o căruță nesemnalizată, iar o piesă a atelajului a tăiat abdomenul bărbatului aflat în misiune. Deși ambulanța era însoțită de o mașină a poliției, cei din căruță au reușit să fugă și au fost prinși abia marți.

Coliziunea a avut loc în jurul orei două noaptea, în localitatea Sânpetru, limitrofă Brașovului, pe o porțiune de drum fără iluminat stradal.

Ambulanța transporta un pacient către spitalul de psihiatrie, urmată de un echipaj format dintr-un polițist și un jandarm. De pe o stradă lăturalnică a ieșit o căruță încărcată cu fier vechi.

Șoferul a încercat să o evite și a pătruns pe contrasens, dar impactul a fost inevitabil. Bara de fier cu ajutorul căruia era înhămat calul a străpuns portiera mașinii și a tăiat-o pe o lungime de aproape 1 metru. Drugul metalic l-a rănit grav pe asistentul medical, care călătorea în dreapta șoferului.



David Levente, Manager Ambulanța Brașov: "Mâine va trebui să fie operat. Starea lui este stabilă, dar gravă, deci gândiți-vă că are fracturi costale, are lipsă o coastă. Are leziuni la ficat, va fi o recuperare de lungă durată"

În mod normal asistentul medical stă în spate cu bolnavul, însă în acest caz era vorba despre un pacient agresiv, cu probleme psihiatrice.

Cu toate că ambulanța era însoțită de un echipaj de poliție când s-a produs accidentul, oamenii din căruță nu au fost prinși atunci pentru că.. au fugit pe câmp.

Cei aflați în ambulanță spun că cei trei fugari transportau cu căruța, în miez de noapte, fier vechi, și bănuiesc că era furat.

Au fost prinși abia marți și duși la audieri, însă cercetările vizează doar vătămarea corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: