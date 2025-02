Accident în lanț la Timișoara: Trei mașini implicate după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate

Accidentul în lanț a avut loc la periferia orașului. Totul a pornit de la un șofer care nu s-ar fi asigurat suficient în momentul în care a ieșit de pe o stradă secundară și a înaintat pe drumul principal.

Șofer: „M-am uitat în stânga, nu am văzut nimic, m-am uitat în dreapta, nu am văzut nimic. Și am ajuns la jumate, el deja era trecut de mine, l-am lovit în ușa din spate. Cum a apărut, nu știu.”

Bărbatul din mașina lovită s-a speriat cumplit. În urma impactului, autoturismul a fost aruncat într-un stâlp apoi a ricoșat într-un vehicul parcat.

Șofer lovit: „M-a luat din plin.”

Reporter: „Ați avut ceva dureri?”

Șofer lovit: „Poate din șocul ăla când a fost impactul, dar după aia mi-am revenit.”

Imediat ce a fost dată alarma mai multe echipaje de salvatori au fost trimise să intervină.

Din fericire, conducătorii auto aflați singuri în mașini nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferii au ajuns apoi la Serviciul de Accidente Ușoare pentru a lămuri situația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: