Accident în lanț într-o intersecție din Dâmbovița. Trei mașini au fost serios avariate

Un accident în lanț a avut loc într-o intersecție din Dâmbovița.Trei mașini au fost serios avariate după ce un șofer nu a oprit la indicatorul STOP.

Bărbatul care ar fi provocat totul a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale.

La volanul maşinii de teren se afla un bărbat în vârstă de 65 de ani. Omul ieşea de pe un drum secundar, însă, în ciuda indicatorului STOP, a înaintat în intersecţie. În acele clipe, şoferul unei dubițe aştepta să vireze la stânga, iar un alt autoturism venea pe şoseaua cu prioritate.

Liviu Olteanu, şofer: "Am ieşit de pe strada aia şi am lovit pe omul ăsta. Eu mă uitam la maşina asta, am zis, bă, asta mă lasa să trec. S-a oprit, m-a lăsat şi eu trebuia să mă duc încolo. Am dat să plec, omul ăsta venea pe drum cu prioritate şi l-am izbit”.

În urma impactului, cele două autoturisme care s-au izbit au ricoşat în dubă.

Eugen Popovici - șoferul dubei: "Voiam să fac la stânga, să dau prioritate domnului care venea din partea aia. A venit domnul cu viteză, l-am văzut că vine cu viteză”.

Conducătorul auto care circulA pe drumul cu prioritate spune că nu a putut evita accidentul în lanț.

Nicolae Zamfir - șofer implicat: "Eram pe drum cu prioritate, a ieşit, nu a oprit la stop şi a intrat în mine, l-am văzut, am redus mult, mult, am crezut că opreşte, nu s-a oprit.”

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului s-au mobilizat echipajele de la ambulanţă, pompieri şi poliţie. Deşi cele 3 maşini implicate în accident sunt grav avariate, din fericire, şoferii au scăpat fără răni, iar acum poliţiştii urmează să stabilească exact cum s-a produs acest accident.