Ce au făcut mai mulți săteni martori la un accident extrem de grav, în Botoșani

Un copil de 14 ani şi-a pierdut viaţa, iar alţi doi au nevoie de îngrijiri după ce maşina decapotabilă în care se aflau, condusă de o şoferiţă de 22 de ani, s-a răsturnat pe cupolă.

Câțiva localnici din Cristești, Botoșani, n-au mai așteptat ambulanța și l-au transportat pe adolescentul rănit extrem de grav cu un alt autoturism la spital. Intrase însă în stop cardiorespirator. Medicii spun că indiferent cât de bune sunt intențiile oamenilor, în astfel de situații este indicat să aștepte echipele de specialitate.

Șoferița și doi veri de-ai săi se întorceau de la bunici. Pe drum l-au luat și pe adolescentul de 14 ani. Femeia a scăpat mașina de sub control pe o porțiune pietruită.

Martoră: ”Au ieşit ei, au mai venit şi de la deal nişte băieţi. Au scos o fată şi au adus-o la mine pe pod, iar după aia, pe băieţelul ăla, nu pot să îmi dau seama cine l-a scos şi au fugit cu el repede la spital, unde a murit. E altă treabă când e un medic. Maşina era peste ei”.

Unii localnici spun că starea băiatului de 14 ani era mult prea gravă. Nu au putut sta cu mâinile în sân.

Martor: ”Au venit pompierii, SMURD-u. Dar înainte de asta au plecat cu băiatul care a murit, spre spital. Maşina era decapotabilă şi e altceva când are cupolă. Nu s-a răsturnat de 2-3 ori. S-a răsturnat o singură dată. Ea a intrat în malul ăla şi pe urmă a ricoşat şi a venit pe cupolă.

Reporter: Pe băiatul care a murit cine l-a scos?

Martor: Băieţii din sat.

Reporter: Credeţi că au procedat corect?

Martor: Păi dacă era viu”.

Medicii susțin că nu au fost informaţi că victima în starea cea mai gravă a fost preluată de localnici, pentru a fi transportată la spital. La fața locului au dat doar de șoferiță și verișorii ei, de 15 și 16 ani.

Ramona Guraliuc, medic-sef UPU-SMURD Botoşani: ”Nu am ştiut exact numărul acestora. Când am ajuns noi la faţa locului, erau deja două echipaje de la Ambulanţă şi am evaluat victimele, care erau în număr de trei. Ele erau stabile hemodinamic. În urma dialogului pe care l-am avut cu şoferul şi martorii, am constatat că o victimă a fost preluată de către localnici şi adusă la UPU. E clar că acele persoane au fost bine intenţionate şi nu s-au gândit că acest lucru nu e bine de făcut şi că nu este o decizie înţeleaptă. Dacă preluăm un pacient dorind să îi facem bine, s-ar putea să îi facem mai mult rău”.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele șoferiței pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Între timp, apropiații băiatului de 14 ani au scris mesaje de adio și au aprins candele la locul accidentului.