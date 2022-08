Accident cu două victime în Dâmbovița. Una dintre mașinile implicate a luat foc

Şoferul care circula regulamentar şi un pasager aflat în maşina de teren au fost răniţi şi au ajuns la spital. Din fericire, martorii au sărit la timp în ajutor şi au reuşit să îi scoată pe oameni din mașini înainte ca flăcările să se exindă.

La volanul maşinii de teren se afla un bărbat de 55 de ani, iar pasager, fiul său, de 23 de ani. Ajuns în apropierea casei sale, şoferul a vrut să vireze spre stânga, să ducă maşina pe podişca din faţa curţii, însă în acel moment a intrat în plin în maşina ce venea din sens opus, condusă de un bărbat de 39 de ani.

Într-o clipă, mașina care circula regulamentar s-a aprins.

Georgiana Stana, martor: "Eram în curte, am auzit o izbitură tare şi am ieşit şi am ajutat cât am putut. Băiatul de la volan era blocat, i-am deschis uşa şi l-am tras afară. După aceea a luat foc. Toată lumea era în stare de şoc".

Rudele şoferului cercetat cred că vinovat de producerea accidentului ar putea fi şi celălalt şofer, care ar fi putut circula cu viteză excesivă şi din această cauză nu l-ar fi putut evita.

Ion Stoica, cumnatul şoferului cercetat: "Ăsta, dacă voia să facă la stânga, cum l-a luat? Înseamnă că a avut viteză ăla. Eu cred că a venit cu viteză ca să ajungă în halul ăsta".

În urma apelului la 112, la faţa locului s-au mobilizat mai multe echipaje de la ambulanţă, SMURD, pompieri şi poliţie.

Cristina Țurloi, asistent medical SAJ Dâmboviţa: "Am fost solicitaţi prin 112 la un accident rutier în comuna Cojasca soldat cu două victime, care au fost transportate la UPU Târgovişte. Acestea prezentau politraumatisme prin accident rutier".

Cei doi răniţi sunt în afara primejdiei în acest moment, anunţă medicii. Între timp poliţiştii i-au testat pe ambii şoferi cu apartaul etilotest, iar acesta a indicat că nu au consumat alcool. Au deschis o anchetă şi urmează să lămurească exact în ce împrejurări s-a produs acest accident.

