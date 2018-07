Accident cu 8 răniți, în Neamț. Greșeala făcută de șoferița care a provocat impactul

Accident rutier grav pe un drum din Neamţ. Opt oameni au fost răniţi, iar patru dintre ei au ajuns la spital. Maşinile lor s-au ciocnit într-o intersecţie, din cauza unei şoferiţe care nu a acordat prioritate.

Doi copii, unul în vârstă de un an şi altul în vârstă de 14 ani, şi doi adulţi au ajuns la Spitalul Municipal din Roman cu mai multe răni, în urma accidentului rutier produs în localitatea Cordun.

O şoferiţă de 26 de ani care a intrat într-o intersecţie fără să se asigure a produs o ciocnire în lanţ, în care au fost implicate trei autoturisme.

Martor: "Eu veneam de aici şi am oprit acolo. Când a venit şoferul celălalt, doamna a vrut să facă stânga şi a intrat direct în noi. Doamna nu s-a mai asigurat şi a intrat direct în noi. Dacă nu opream acolo, intram şi muream cu toţii, şi copiii şi noi".

Unul dintre şoferii implicaţi în accident spune cu groază că doar printr-o minune au scăpat cu viaţa, el şi familia.

Martor: "Doamna mi-a tăiat calea, am vrut să reduc, dar la un moment dat nu mai aveam nimic. Era să luăm foc, să murim toţi. A fost ca un impact cum nu am pomenit în viaţa mea. Copilul meu este rănit foarte grav, cu piciorul, cu mâna ruptă, cumnata mea are toţi dinţii rupţi".

Martor: "Eu sunt cu Logan-ul alb. Este avariat la aripa din spate".

Conducătorii auto nu consumaseră băuturi alcoolice înainte să se urce la volan, după cum au stabilit poliţiştii, care au început verificările.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!