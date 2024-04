Accident cu 10 victime în Mehedinți, provocat de o șoferiță de 70 de ani. A izbit o dubă, pe care a proiectat-o în 3 mașini

Zece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Patru dintre ele au ajuns la spital, cu fracturi și răni la cap.

Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional!



O cameră de supraveghere a surprins momentul în care șoferița de 70 de ani a vrut să schimbe banda și a izbit cu putere dubița, care circula regulamentar. Mașina femeii s-a oprit într-un stâlp, iar vehiculul lovit a fost proiectat în alte trei automobile, care așteptau la semafor.

Șoferiță implicată în accident: „Am auzit o bubuitură, nici nu am realizat. A fost un șoc pur și simplu. În momentul ăla am și văzut când m-am uitat în dreapta, am văzut mașina doamnei.”



Șofer implicat în accident: „Stăteam la semafor și odată poc în mine în spate, m-a împins în om.”

La fața locului, au ajuns, în scurt timp, mai multe echipaje de la descarcerare și ambulanțe. În total, 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Flavius Iscru, ISU Mehedinți: „Toate cele 10 persoane au fost evaluate medical de Serviciul Județean de Ambulanță și SMURD, patru fiind transportate la UPU.”

Dr. Amina Nicolicea, Ambulanța Mehedinți: „Este vorba de fracturi costale, traumatism cranio facial, vor fi bine.”

Niciunul dintre șoferii implicați în accident nu consumase alcool. Polițiștii continuă cercetările în acest caz și au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

