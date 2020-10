Abandonul școlar, la cote îngrijorătoare în România. Pe ce loc este în Uniunea Europeană

România a ajuns într-un ruşinos top 3 în Uniunea Europeană la capitolul abandon şcolar.

Dintr-o sută de adolescenţi, 15 renunţă să mai facă liceul sau să urmeze cursurile unei şcoli profesionale, arată datele Eurostat. Cele mai afectate regiuni sunt cele din centrul şi sud-estul ţării.

Pe Diana am cunoscut-o în comuna Budila, din judeţul Braşov. Are 19 ani şi din clasa a VIII-a nu a mai mers la şcoală. Între timp, şi-a întemeiat o familie, iar acum are grijă de cei doi copii.

Reporter: Mai departe, după clasa a opta?

Diana Mariaș: „Nu mai m-am dus!”

Reporter: N-ai mai vrut?

Diana Mariaș: „Nu am avut bani!”

Reporter: Dar ai fi vrut să înveţi o meserie?

Diana Mariaș: „Da”

Reporer: Dar ce ai fi vrut să te faci?

Diana Mariaș: „Bucătar-ospătar!”

Anul acesta, în comuna Budila, 37 de elevi au terminat clasele gimnaziale, dar şapte dintre ei au renunţat să meargă mai departe, la liceu. Cei mai mulţi nu ştiu nici să scrie şi nici să socotească. Iar la asta se adaugă sărăcia cruntă în care trăiesc alături de familiile lor.

Aurica Mariaș: „Cea mai mare problemă e venitul ăsta, banii ăştia, trebe bani de transport, de orice... de mâncare... că doar nu poţi să-l trimiţi la Braşov cu mâna goală”.

Florentina Tituleac – profesoară: „Am cumpărat haine pentru că nu a venit o fetiţă la şcoală câteva săptămâni, punctual, pentru că nu a avut cu ce să se încalțe şi cu ce să se îmbrace ... știi că îţi vine încă un an la şcoală, dacă tu îi cumperi acum o pereche de papuci...”

Unii cred că școala nu îi ajută la nimic

Fără bani şi speranţe pentru un viitor mai bun, de cele mai multe ori copiii ajung să muncească pământul cot la cot cu părinţii. Aşa cum se întâmplă şi în această familie din Poarta Alba, judeţul Constanta.

Reporter: Câţi copii aveţi?

Mamă: „Am 5”.

Reporter: Şi toţi merg la şcoală?

Mamă: „Ăia mari, la muncă”

Reporter: De ce nu se mai duc la şcoală?

Mamă: „Au fost pe la liceu... pe urmă nu au mai vrut ca să se ducă”.

Reporter: Păi de ce nu vă duceţi la şcoală?

Copii: „Nu ne place”

Reporter: Ei ce motivează când îi întrebaţi de ce nu mai vin la şcoală?

George Iulian Vlad - director liceul agricol Poarta Albă: „În general spun că la ce îi ajută, unii dintre ei”.

Anul trecut, Comisia Europeană a avertizat România ca abandonul şcolar a crescut cu peste şase procente faţă de media europeană.