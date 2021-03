A scăpat cu viață din al Doilea Război Mondial și a decis să se vaccineze anti-Covid. Povestea unui bătrân de 100 de ani

Ajuns la venerabila vârstă de 100 ani, un bătrân din Botoșani a decis că a venit vremea să se vaccineze anti-Covid.

Joi a făcut rapelul. Întâi, pentru că vrea să se poată apropia de nepoții și strănepoții săi, în siguranță, atât pentru el, cât și pentru copii. În plus, vrea să îi încurajeze pe cei indeciși să îi urmeze exemplul de a se imuniza.

Ajuns la centenar, Gheorghe Belehuzi își amintește perfect cum a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial și a căzut apoi prizonier la ruși.

Gheorghe Belehuzi: „Mai am o lună și fac 101 ani. Am fost în război cu Batalionul 13 Vânători de Munte. Când s-a terminat războiul eram pe front și am primit ordin să ne retragem. A venit o escadrilă de avioane, iar ăla primul a început să dea bombe. Am văzut mașini care ardeau, oameni care ardeau.”

Maria Chiriac, fiica bătrânului: „Timp de patru ani de zile a stat prizonier. Doi ani de zile nu am știut nimic de el. Anul ăsta a fost foarte greu pentru familie. Când am sărbătorit 100 de ani, copiii au adus tort, dar au sărbătorit de departe. Când veneau, tot timpul stăteau departe de el, ca să nu-l îmbolnăvească.”

Bătrânul spune că toate încercările de război nu au fost nimic, pe lângă ceea ce simte acum, în pandemie. Are doi nepoți și trei strănepoți, iar izolarea față de ei l-a determinat să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2.

Gheorghe Belehuzi: „Acum, cu pedeapsa pe care o avem toată lumea pe cap, tot globul, ar trebui să mergem să ne vaccinăm. Cui nu îi este frică de moarte?! Am decis să merg la vaccinare. Când vin copiii stau la distanță, ne protejăm.”

Adrian Metzler, medicul coordonator al centrului de vaccinare: „Este cea mai în vârstă persoană care s-a prezentat la acest centru.”

Cristian Chiriac, nepot al bătrânului: „Importantă ziua asta, pentru că demult vroia să se vaccineze. Spunea că se simte arestat la domiciliu, că nu poate să iasă măcar până în sat. Are acasă un ATV și se mai mișcă cu el. Sper să îl mai țină Dumnezeu sănătos și să ne bucurăm împreună, în familie, de diverse evenimente.”

Peste o lună, când bărbatul va împlini 101 ani, organismul său va fi dezvoltat deja anticorpii care să lupte eficient împotriva virusului care a luat atâtea vieți.