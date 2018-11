A pierit într-un accident groaznic, dar va salva 6 vieți. Povestea pacienților care vor fi supuși transplanturilor

Un tânăr din Maramureş care a pierit într-un accident rutier va salva şase vieţi, după ce familia şi-a dar acordul pentru prelevarea organelor băiatului lor.

Inima şi ficatul merg la Bucureşti, rinichii la Cluj, iar plămânii către pacienţi din Olanda.

Echipe de medici din Bucureşti, Cluj şi Olanda au venit de urgenţă la Spitalul Judeţean din Baia Mare, unde se făcea operaţia de prelevare de organe. Cum totul se desfăşura contracronometru, echipa olandeză a stat cu emoţii, după ce a fost ţinută minute bune pe aeroport pentru controlul documentelor.

”Este un zbor de urgenţă medical, riscăm să pierdem plămânii prelevaţi, sper să ajungem la timp la spital", a transmis membrul echipajului venit din Olanda.

Echipele de medici din Bucureşti au zburat spre Baia Mare cu o aeronavă Spartan, pusă la dispoziţie de MApN. A durat ore bune până când au fost prelevate organele tânărului.

"Victima unui accident rutier. Toate organele care se pot transplanta sunt bune”, a transmis Andrei Mureșan, medic șef ATI Baia Mare.

Plămânii bărbatului au fost transportaţi de urgenţă în Olanda, unde vor salva două vieţi. Inima şi ficatul bărbatului au fost duse la Bucureşti, în timp ce rinichii au ajuns la Cluj, unde vor face un miracol pentru vieţile a doi bolnavi.

Iniţial, la Institutul de Transplant Renal din Cluj au fost chemaţi şapte pacienţi. Alegerea celor doi pacienţi care sunt operaţi s-a făcut pe baza unui algoritm special.

"Baza noastră de date generează un algoritm, un punctaj, în care introducem compatibilitatea”, a explicat Adriana Muntean, director medical Institutul de Transplant Renal.

Şapte pacienţi din mai multe zone ale ţării au fost chemaţi la Cluj Napoca. Doar doi dintre aceştia vor intra în sala de operaţie. Poveştile tuturor sunt cutremurătoare.

Mihai are 42 de ani şi este din Suceava. În 2008, familia lui a pierdut tot din cauza inundaţiilor, iar grijile, stresul şi umezeală în care a fost nevoit să locuiască i-au făcut organismul să cedeze. Face dializă de 3 ori pe săptămână și spune că a aşteptat zi şi noapte să sune telefonul şi să audă vestea că poate începe o viaţă nouă.

"Aştept vestea de 3 ani. Aseară a sunat telefonul şi am pornit la drum. Suntem bucuroşi că merg treburile, familiile donează, mulţumim că donează şi ne ajută pentru că aşteptăm. Fac dializă de 3 ani, din 2009 am descoperit boală, dar dializă de 3 ani. Aşteptam să sune, să vină rinichii şi să intrăm în sala de operaţii”, spune Mihai Teleagă.

"De foarte multe ori îl aşteptam la poartă să-l preiau de la maşina de dializă. Venea slăbit, cu dureri de cap îngrozitoare uneori. Îl vegheam uneori nopţile şi ni s-a schimbat viaţa noastră, a tuturor celor din jurul lui pentru că a trebuit să îi fim alături mereu. Deşi trebuie să treacă printr-o operaţie complexă, privim din partea cealaltă a paravanului, unde sperăm o viaţă nouă”, a spus Elena Teleagă, soția pacientului.

Iulian are 37 de ani, a fost toată viaţa şofer pe TIR şi din cauza oboselii şi a poziţiei de condus rinichii i-au cedat. Este din Constanța și a călătorit toată noaptea până la Cluj. Spera că va scăpa de chinul dializei de 3 ori pe săptămână.

Iulian Gorgoș, pacient: - Insuficență cronică renală. Rinichii foarte mici, cât o nucă.

Reporter: - Cât vă funcţionează rinichii?

Iulian Gorgoș, pacient: - Cam 10%. Aproape deloc.

"Am fost sunaţi azi noapte la ora 1 şi în jumătate de oră am luat un prosop şi câteva haine şi am ajuns azi dimineaţă la ora 11. Prin ce fac ei acum, prin faptul că donează organele, tânărul acela trăieşte mai departe, ar trebui să fie o încurajare pentru restul. E dureros, dar este o şansă la viaţă pentru cei care se află în situaţia de a face dializă”, a spus soția lui Iulian.

Pentru pacienţi şi pentru medici deopotrivă, va fi o noapte lungă. Numărul operaţiilor efectuate în acest an la la Institutul de Transplant Renal din Cluj Napoca a crescut faţă de anul trecut.

"Anul trecut am avut 55 de transplante făcute tot timpul anului, anul acesta avem 59, cu cele două de acum 61, deci am reuşit să facem mai multe decât anul trecut", a transmis Gheorghiţă Iacob, purtător de cuvânt Institutul de Transplant Renal.

Dintre acestea, 12 operaţii au fost făcute cu organe prelevate de la donatori vii: rude care au salvat vieţilor celor apropiaţi.

