A murit Richard Lewis. Actorul american era printre "cei mai influenţi comedianţi ai secolului al XX-lea"

Acesta s-a stins fin viață "liniştit, la domiciliul său din Los Angeles", au precizat acestea.

Cunoscut mai ales pentru rolul său din popularul serial de comedie "Curb Your Enthusiasm", Richard Lewis a fost, de asemenea, un comediant, apărând la o serie de emisiuni TV, printre care "The Tonight Show" şi "The Late Show with David Letterman" de la NBC.

Revista GQ l-a inclus pe actor în lista sa cu "cei mai influenţi comedianţi ai secolului al XX-lea" şi a fost clasat pe locul 45 în top 100 al "celor mai bune spectacole de stand-up din toate timpurile" realizat de Comedy Central în 2004. În 2023, Richard Lewis a anunţat că fusese diagnosticat cu boala Parkinson cu doi ani înainte.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 29-02-2024 06:59