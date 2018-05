A murit Hildegard Puwak, fost ministru al Integrării Europene

Agerpres

Fostul ministru al Integrării Europene Hildegard Puwak a murit, la vârsta de 68 de ani.

"Cu tristeţe am primit vestea morţii celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrării Europene în guvernul Adrian Năstase şi economist cu o profundă înţelegere a fenomenului economic, om de stânga şi un om de echipă. Am apreciat, în toţi anii în care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic şi intelectual, responsabilitatea sa şi angajamentul neabătut în slujirea interesului public", a scris Iliescu pe blogul personal, relatează Agerpres.

Potrivit acestuia, contribuţia fostului ministru la succesul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană este prea puţin scos în evidenţă. "A fost întotdeauna un om modest, nu i-a plăcut să fie în lumina reflectoarelor. În acei ani în care acţionam practic contra-cronometru pentru a încheia capitolele de negociere, expertiza sa a fost un avantaj pentru România", a subliniat Iliescu.

Ion Iliescu apreciază contribuţia lui Hildegard Puwak la formularea programului de guvernare al PDSR cu care partidul a câştigat alegerile din 2000. "Ca membru al Parlamentului României, a acţionat pentru punerea lui în practică, cu seriozitatea şi determinarea care o caracterizau", a mai scris Iliescu.

Hildegard-Carola Puwak s-a născut la Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, la 16 septembrie 1949, potrivit site-ului Camerei Deputaţilor.

În 1971, a absolvit Academia de Studii Economice, ca şefă de promoţie Facultatea de Comerţ. În anul 1979, şi-a luat doctoratul în economie la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

În 1992, a fost membru al Consiliului - "Fellow of Council for International Programs", SUA, precum şi "visiting profesor" la universităţi din SUA (Los Angeles, Cleveland şi Chicago), dar şi Germania (Darmstadt).

A primit o nominalizare pentru anul 2000 în " Who's Who" of Professional Business Women şi "Woman of the year 2000", arată sursa citată.

În anul 1998, a obţinut o acreditare post-doctorală în domeniul ştiinţelor sociale aplicate, în SUA, la Universitatea Case; Bursier al Seminarului de Studii Americane, Salzburg, Austria.

A fost, în perioada 1971-1992, cercetător ştiinţific şi secretar ştiinţific la Institutul de Economie Naţională şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Bucureşti. Între 1974 şi 1992, a activat ca şi cadru didactic asociat la ASE, iar în anii 1992-1993 a fost secretar ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti.

A fost, de asemenea, Conferenţiar universitar la Politehnica Bucureşti, cursul în limba germană de Politică economică şi management strategic.

Activitatea publicistică a lui Hildegard-Carola Puwak a constat în: 22 cărţi de specialitate în economie şi economie socială; 40 rapoarte ştiinţifice la congrese şi sesiuni interne şi internaţionale; 92 comunicări ştiinţifice; 220 articole publicate în ţară şi străinătate.

Între 1993 şi 1996, a fost ministru secretar de stat în Guvernul României, la Departamentul pentru Reformă Economică, iar în perioada decembrie 2000 - octombrie 2003 a exercitat funcţia de ministru al Integrării Europene, precizează www.cdep.ro.

A fost deputat PDSR de Timiş timp de două legislaturi: 1996-2000 şi 2000-2004. În acest timp, a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului României şi a fost membru în Comitetul Mixt parlamentar România - Uniunea Europeană şi în Comisia de Politică economică, Reformă şi Privatizare din Camera Deputaţilor.

Activităţi în cadrul organismelor internaţionale: membru al Asociaţiei de Contabilitate Naţională - Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, Paris; membru al Comitetului ONUDI pentru promovarea creativităţii şi iniţiativei femeilor în Dezvoltarea economică, Viena; reprezentant al României la Conferinţa regională privind condiţia femeii de pe lângă Comisia Economică pentru Europa a PNU; vicepreşedinte al Conferinţei Europene, 1994; vicepreşedinte al Conferinţei Mondiale privind condiţia femeii, Beijing, 1995; referent PNUD, Departamentul privind politicile de dezvoltare economică durabilă, PNUD-ONU, 1996; activitate de consultanţă economică pentru Fundaţiile Broke şi Holt Internaţional.

