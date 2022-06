Cei care vor să-și schimbe maşinile de spălat rufe sau vase şi frigiderele au la dispoziție o săptămână să-și facă un cont pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu, iar de săptămâna viitoare își pot rezerva voucherele.

Atenție și la clasa energetică. Electrocasnicele cu eficiență energetică mai mare, sunt mai scumpe, însă diferența se vede în timp, în facturi.

Cei interesați să-și schimbe electrocasnicele vechi trebuie să îşi facă până pe 24 iunie un cont pe site-ul Administrației Naționale pentru Mediu. Pentru cei care au participat la acest program şi anul trecut, conturile rămân valabile. Împărțirea voucherelor se va face după principiul primul venit, primul servit.

Vor fi organizate 3 sesiuni, iar prima va fi dedicată mașinilor de spălat rufe, frigiderelor și mașinilor de spălat vase.

Voucherele din prima etapă vor fi în valoare de 400 de lei. Atenție, însă, trebuie să ținem cont de clasa energetică. Așa că dacă vrem să ne schimbăm mașina de spălat rufe, cea nouă trebuie să aibă cel puțin clasa energetică C. Iar pentru frigidere clasa energetică nu trebuie să fie mai mică de clasa E.

Diferențele se văd în facturi. De exemplu, o mașină de spălat rufe din clasa energetică C va consuma 63 kWh la o sută de spălări, în timp ce una de clasa A vă consuma în medie 40 kWh. Iar un frigider din clasa energetică C va avea un consum de peste 350 kwh pe an, în timp ce unul cu o eficiență energetică mare, de clasa A+ va consuma aproape 180, cu 50% mai puțin.

Produsele eficiente s-au scumpit

Cosmin Burducea, manager magazin: „Observăm o majorare la unele produse, dar tot timpul încercăm să avem campanii promoționale. Investiția va fi recuperată în timp, dacă vorbim strict de frigidere o să resimțim o factură mai mică la energie.”

În cazul unei mașini de spălat cu un consum energetic redus o să daţi de la 1700 lei în sus, în timp ce în cazul unui frigider de 360 de litri cu eficiență energetică ridicată, peste 2500 de lei.

Tancozs Barna, ministrul Mediului: „Ne așteptăm la o cerere mai mare din partea cetățenilor, am păstrat aceleași valori pentru tichete. Este un program important și în perspectiva facturilor care vin la energie electrică, pentru că reducerea consumului va ajuta fiecare gospodărie să aibă o factură mai mică.”

Voucherele sunt nominale iar valabilitatea lor s-a redus de la 15 la 7 zile. Bugetul din acest an pentru acest program este de 100 de milioane de lei, cu 25 de milioane mai mare față de anul trecut.