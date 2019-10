A făcut credit de 10.000 de euro ca să-şi ia maşină, apoi a aflat că e furată

Un bărbat din Braşov s-a ales cu o pagubă de 9900 de euro, după ce a cumpărat o maşină pentru transport de marfă de la un necunoscut.

Ca să fie sigur că totul e în regulă, a verificat vehiculul la Registrul Auto şi, cu inima uşoară, l-a înmatriculat la Poliţie pe numele său.

Ulterior agenţii au constatat însă că maşina era furată din Spania şi au confiscat-o pentru verificări. Bietul om a rămas cu datorii la bancă şi fără maşină cu care îşi asigură traiul zilnic.

Bărbatul a găsit duba de vânzare într un anunţ pe un site de vânzări auto. A cumpărat-o în luna mai, de la Piteşti, dar înainte să se asigure că totul este în regulă, a verificat seria de la șasiu pe site-ul registrului auto. În plus, a dus maşina la inspecţie chiar la reprezentanța producătorului.

Reclamant: "Au intrat pe calculator, au verificat maşina, e super ok, merită, am plecat fericit. Poliţia de la înmatriculări m a pus să plătesc cartea de identitate, mi-a pus maşina pe nume, am paltiti numerlee de Braşov iar şi talonul nu mai venea."

După mai multe drumuri la poliţie pentru obţinerea talonului, bărbatul a fost înştiinţat că maşina era furată din Spania. Culmea, fapta a fost anunţată prin Interpol cu 15 zile înainte ca el să cumpere autoutilitara.

Prieten al reclamantului: "Trecând prin RAR, verificările poliţiei, puse tăbliţe negre, omologata, asigurări, de ce nu s-au autosesizat în momentul acela."

Parchetul a decis să ia maşina cu care omul făcea transport de marfă şi îşi asigură existenţa. În schimb, bărbatul are de plătit un credit la bancă, făcut special pentru achiziţia dubei.

Prieten al reclamantului: "S-a trezit colegul meu după 4 luni de zile ca maşina e furată deşi avea pe ea, din spusele poliţiei, două sisteme de GPS prin care ar fi putut să o găsească. De ce nu a căutat o nimeni?

Vechiul proprietar din Piteşti nu mai răspunde la telefon. Iniţial, îi povestise cumpărătorului că a primit duba de la fiul său şi că o vinde pentru că are datorii.

Bărbatul păgubit a contestat măsură sechestrării, pe motiv că este cumpărător de bună-credinţă. Instanţa urmează să decidă dacă îşi va primi maşina înapoi sau nu.