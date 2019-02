Forbes: 2019 va fi anul veganismului. Oamenii sunt mai atenți la dietă

Pro TV

2019 va fi anul veganismului, susţin publicaţii prestigioase precum ”Forbes” şi ”The Economist”, care au observat că "trendul" dietelor fără produse de origine animală câştigă tot mai mult teren în lume.

Şi pe Twitter acest regim alimentar a fost campion în privinţa popularităţii. De asemenea, peste jumătate dintre cei care au influență în media social, au postări despre veganism.

În ultima perioadă, companiile care produc şi distribuie mâncare vegană au avut doar de câştigat. Un popular serviciu de livrare la domiciliu, la care recurg numeroşi americani, a "decretat" regimul bazat pe plante drept cel mai popular trend al lui 2018 în raportul de sfârşit de an. Şi anticipează că tendinţa se va menţine şi în 2019.

”Forbes și The Economist, dar și alte numeroase publicații, susțin că veganismul este cel mai popular trend, cu vânzări de peste două miliarde de dolari, cu o creștere generală de 8% și un spor de 17% doar în China. Factorii care dictează acum pe piață sunt sănătatea, sustenabilitatea și compasiunea. Oamenii au tot mai multe temeri legate de carne, așa că se îndreaptă către un stil de viață mai sănătos, bazat pe fructe și legume”, a declarat Christine Lusita, nutriţionist.

Consumatorii sunt tot mai atenţi cu ceea ce pun în farfurie şi conştienţi de faptul că dieta zilnică le influenţează nivelul de energie, felul în care se simt şi arată.

Citește și Dieta care ar putea salva planeta şi care poate hrăni 10 miliarde de oameni

"Mi-am început ziua la ora 7. O să am 8 întâlniri astăzi şi dacă nu mănânc bine nu am energie. Nu îmi fac bine treaba. Ceea ce mănânc afectează absolut totul în viaţa mea. Cum arăt, cum mă simt, energia pe care o am şi contractele pe care le închei", a declarat Eric Galen.

"Ești ceea ce mănânci. Cred, însă, că e vorba despre mai mult de atât. De exemplu, despre mediul în care mănânci. Mă gândesc că în unele locuri ai un sentiment confortabil în legătură cu ce ai în farfurie, dar te simți bine și după ce ai mâncat”, a spus Julia Rose.

Astfel de clienţi, tot mai numeroşi, asigură dezvoltarea restaurantelor cu meniuri organice şi vegane. Un exemplu este un lanţ de restaurante organice cu specific mexican din Statele Unite, care numai anul acesta va deschide alte 11 filiale în ţară şi străinătate.

"Media socială este o cauză a acestei creșteri. Foarte mulți dintre cei care au influență pe aceste platforme, care sunt surse de informație pentru mulți utilizatori, vin din sudul Californiei. Pentru noi strategia a fost să dezvoltăm localurile din California și să ne punem amprenta aici, iar apoi să lăsăm ca informația să ajungă în toată țara", a declarat Tosh Berman, CEO şi co-fondator Madera Group, Tokaya Organică

De acelaşi succes în creştere se bucură şi magazinele alimentare cu produse din această categorie. Clienţii sunt tot mai curioşi în legătură cu sucurile şi apele infuzate cu cânepă, ori blaturi de pizza făcute din conopidă.

"Indiferent dacă oamenii trec la veganism din considerente etice, legate de sănătate sau pentru că sunt îngrijoraţi de schimbările climatice, vedem că tot mai mulţi oameni includ mâncăruri vegane în dieta lor, chiar dacă poate nu trec toţi la veganism”, a declarat Joyce de Brevannes, director marketing alimentară

Potrivit unui studiu din Statele Unite, în 2017 numărul celor care se declarau vegani era de 6 ori mai mare în comparaţie cu 2014.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer