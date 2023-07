13 ani de la moartea Mădălinei Manole. Artista s-a sinucis în ziua în care împlinea 43 de ani | GALERIE FOTO

Mădălina Manole, artista îndrăgită de o țară întreagă, a ales să-și pună capăt zilelor ingerând o substanță toxică: carbofuran.

Medicii legiști spuneau la acea vreme că moartea a fost una violentă „și s-a datorat unei insuficiențe cardio-respiratorii acute consecutivă intoxicației acute cu carbofuran”.

„La autopsie s-a constatat o leziune traumatica (plaga contuza parietala stanga) care s-a putut produce cel mai probabil prin lovire de plan dur in cadrul starii de rau care a premers decesul si nu are legatura cu mecanismul de producere a mortii. Examenul sangelui a fost negativ pentru droguri bazice; in continutul gastric s-a gasit carbofuran; sangele analizat nu contine alcool”, mai spuneau medicii în 2010.

Deși părinții artistei spuneai atunci că soțul ei nu a ajutat-o să iasă din depresie, ba chiar i-ar fi făcut rău voit, foștii colegi ai Mădălinei Manole povesteau fix opusul. Aceștia erau ca o a doua familie pentru ea, petreceau foarte mult timp împreună și spuneau că cei doi erau un cuplu perfect.

„Mi-e frică să deschid televizorul pentru că văd numai și numai tâmpenii despre această moarte a Mădălinei. Pe Puiu nu l-am văzut niciodată să schițeze vreun gest, să se supere, să se certe. Uneori își uita hainele în microbuz pentru că trebuia să ajunga repede la Mădălina și știu că i-a stat foarte aproape la orice oră din zi si din noapte. Sigur că existau probleme ca în orice familie, în orice cuplu mai există discuții, dar cu Puiu nu poți să ai o ceartă pentru că el este foarte calm, foarte liniștit”, a adaugat Tavi Colen.

Din cauza agresiunilor care au existat între părinții Mădălinei Manole și fostul ei soț, copilul artistei a ajuns să nu-și mai vadă bunicii niciodată. Aceștia s-au stins din viață în urmă cu câțiva ani.

Părinții cântăreței și fratele ei au susținut fără încetare că Puiu, soțul ei, ar fi împins-o să comită acest gest.

Dată publicare: 14-07-2023 08:31