(P) De ce este important să aveți o asigurare pentru telefonul mobil?

Știați că doar unul din patru oameni are telefonul mobil asigurat?

Dacă vorbim despre un astfel de serviciu, smartphone-urile scumpe sunt niște dispozitive care trebuie cu siguranță asigurate, pentru că o poliță de asigurare are un cost mult mai mic decât o eventuală reparație. Dacă vorbim despre un telefon ieftin, este posibil ca o asigurare să nu renteze, însă dacă aveți un dispozitiv destul de scump, este mai bine să optați pentru un astfel de serviciu, decât să riscați să-l spargeți și apoi să suportați costurile reparațiilor.

În plus, vorbim despre telefoanele mobile care au ajuns în zilele noastre un fel de computere mici, unde vă stocați informații de mare valoare, fotografii, notițe și tot felul de fișiere pe care cu siguranță nu ați vrea să le pierdeți! Pe lângă asta, din păcate, numărul furturilor de telefoane mobile din țara noastră continuă să crească. Dacă nu aveți încă o asigurare telefon, iată câteva motive care vă pot convinge să încheiați un astfel de contract, pentru a fi sigur că datele dumneavoastră sunt protejate și că nu le veți pierde.

Motive pentru încheierea unei asigurări pentru telefonul mobil Majoritatea oamenilor își folosesc telefonul mobil nu doar pentru a efectua apeluri audio, ci pentru o mulțime de alte lucruri. Smartphone-urile au devenit adevărate agende în care utilizatorii își stochează cele mai importante informații, își notează întâlnirile sau își construiesc adevărate agende. La toate acestea se adaugă fotografiile atât de prețioase. În plus, în telefon avem stocate de cele mai multe ori toate numerele de telefon ale oamenilor cu care discutăm des și pe care cu siguranță nu am vrea să le pierdem. Tot telefonul este dispozitivul prin care putem accesa e-mailurile și putem folosi aplicații care ne fac viața mai ușoară. Dacă un telefon mobil ar înceta să ne ajute la toate aceste lucruri din cauza unei defecțiuni, ne-ar crea un disconfort masiv. Mulți oameni intră chiar în panică în momentul în care li se descarcă bateria telefonului! Așadar, iată câteva motive pentru care este important să aveți o asigurare telefon:

În cazul în care dispozitivul dumneavoastră este furat, veți fi despăgubit atât pentru valoarea smartphone-ului dumneavoastră și, în funcție de polița de asigurare pe care o încheiați, puteți primi chiar și banii pentru cheltuielile generate de apelurile frauduloase ale hoților. Cu alte cuvinte, dacă cineva vă fură telefonul și îl folosește fraudulos, vă veți recupera inclusiv banii pe care i-ați plătit pe abonamentul din acea lună, dacă aveți o asigurare telefon.

Dacă telefonul dumneavoastră mobil se sparge dintr-o greșeală sau dacă îl scăpați din mână accidental, asigurarea va acoperi reparația acestuia. Trebuie doar să anunțați firma asigurătoare imediat după ce a avut loc incidentul și veți fi despăgubit.

În cazul în care telefonul mobil nu este unul waterproof și îl scăpați în apă, polița de asigurare vă va scăpa și de această problemă. În plus, cui nu i s-a întâmplat să verse un pahar de apă pe biroul pe care este și telefonul mobil?

Când un telefon mobil se strică, puțini oameni au altul de folosit în timp ce al lor este în service. Dacă aveți asigurare, veți primi un dispozitiv la schimb, până ce telefonul dumneavoastră va fi reparat.

Dacă încă vă gândiți dacă merită să vă faceți o asigurare telefon, puteți analiza cât și cum folosiți telefonul mobil! Aceasta este una dintre întrebările pe care ar trebui să vi le puneți înainte de a încheia o poliță de asigurare. Nu trebuie să vă gândiți doar care este timpul de utilizare al telefonului, ci și valoarea smartphone-ului dumneavoastră. Este un telefon mobil de ultimă generație? Este nou? În acest caz, dispozitivul va fi mult mai atractiv pentru hoți. La nivel european, în medie, în orice țară, peste 30 de telefoane mobile sunt furate în fiecare oră. Din acest motiv, este important să căutați întotdeauna cele mai bune oferte, care să vă acopere o astfel de daună. Atenție, însă, pentru că există totuși excepții. În cazul în care vă lăsați telefonul nesupravegheat, pe birou sau chiar în curtea casei, nu veți fi despăgubit! Nu vă lăsați telefonul mobil la voia întâmplării, pentru că o asigurare nu vă va despăgubi în acest caz.

În prezent, telefoanele mobile fac parte dintr-una dintre cele mai emergente piețe negre. Și asta nu numai pentru că aceste dispozitive electronice sunt foarte ușor revândute după furt, ci și pentru că, în ciuda eforturilor poliției, hoții de buzunare sunt foarte greu de prins. În plus, dispozitivul dumneavoastră este extrem de greu de recuperat, după ce a fost vândut pe piața neagră.

Cât costă o asigurare pentru telefonul mobil?

Din punct de vedere financiar, prețul unei asigurări de telefon este mult mai mic decât o eventuală reparație. Costul poliței variază de obicei între 2 și 10 euro pe lună, în funcție de cât de scump este smartphone-ul. Pentru ultimele modele de telefoane mobile, asigurarea poate ajunge până la 15 euro pe lună. Dacă faceți un calcul simplu, este mult mai ieftin să încheiați o asigurare telefon, pe care să o plătiți lunar, decât să achitați factura de la service.