(P) Consideratii pretioase privind ferestrele in proiectarea unei case

Fara indoiala, ferestrele reprezinta o componenta esentiala atat pentru exteriorul, cat si pentru interiorul casei.

Amplasarea acestor deschideri transparente din sticla, poate schimba radical modul in care interactionati cu fiecare camera si cu intreaga locuinta, ca un ansamblu.

Prin urmare, daca proiectati structura locuintei iata cateva puncte de maxim interes carora ar trebui sa le acordati atentie.



Permiteti luminii naturale sa patrunda spre interior



Un beneficiu important pentru un bun amplasament al ferestrelor este faptul ca ele umplu camerele de lumina naturala. O camera bine luminata creaza un sentiment de spatiu si o legatura placuta cu mediul exterior, natural. De asemenea, beneficiul practic consta in reducerea nevoii de lumina electrica, ceea ce va avantajeaza din punct de vedere al finantelor si mediului inconjurator.

Inainte de comanda un set termopane Bucuresti pentru toata casa, luati in considerare orientarea acesteia. Cum va afecta ea lumina care intra spre interior? Daca vreti mai multa lumina in casa, merita sa luati in considerare amplasarea ferestrelor pe mai multi pereti.

Orientarea casei poate influenta dimensiunea ferestrelor necesare. Camerele dinstre nord pot beneficia de ferestre mai mari, in timp ce camerele dinspre sud pot avea ferestre mai mici. Nu uitat sa mentineti un echilibru intre nevoia de lumina si dorinta de intimitate.

Ferestrele si temperatura din interior

Ferestrele au un efect semnificativ asupra temperaturii camerelor si locuintei in ansamblu. Ele influenteaza masa termina a cladirii in multe moduri:

- panourile de sticla sporesc lumina solara captata, ceea ce duce la incalzirea camerelor;

- geamurile mari pot contribui la risipirea caldurii din interior, in sezonul rece. Pentru a minimiza aceasta problema, comandati termopane REHAU BRILLANT DESIGN 70 de inalta calitate, ce ofera eficienta termica sporita;

- ferestrele amplasate corespunzator pot oferi o ventilatie corespunzatoare pentru reimprospatarea si racirea locuintei.

Inainte sa alegeti unde amplasati termopanele, luati in considerare temperatura camerelor pe tot parcursul anului. Interioarele orientate spre nord, cu ferestre mari, pot ramane racoroase vara, dar vor fi mai reci iarna.

De asemenea, selectia potrivita a tipului de tamplarie si sticla, poate sa creasca semnificativ nivelul de confort din interior. In plus, nu uitati de perdele, pentru ca ele va pot ajuta sa controlati mai bine temperatura din camera.

Privelistea pe ferestre

Geamurile reprezinta un punct focal natural in orice camera. Ca si deschideri spre lumea exterioara, ochiul este atras de ele in mod natural. Prin urmare, merita sa luati in considerare acest aspect. Este recomandat sa orientati ferestrele spre un peisaj deosebit, care poate adauga un caracter deosebit designului locuintei si o vedere speciala.

Folositi ferestrele pentru a profita la maximum de vederi uimitoare pentru ca ferestrele sunt o conexiune naturala cu ceea ce se afla in afara casei.

Dar, amplasarea ferestrelor nu inseamna doar selectarea privelistelor pe care doriti sa le aveti in vizor. O amplasare corecta a ferestrelor inseamna ca vecinii sau trecatorii sa nu poate privi direct la dumneavoastra in casa. Unde este posibil, alegeti termopane ample, cu vederi spectaculoase spre gradini, lac sau alte zone verzi.

Tineti cont de aceste mentiuni si veti fi mai aproape de casa visurilor dumneavoastra. Cautati un furnizor pentru termopane in Bucuresti? Contactati Rehau termopane pentru consultanta gratuita si informatii suplimentare despre proiectarea ferestrelor unei locuintei sau schimbarea geamurilor vechi, ineficiente.