(P) Cât ți se reține din salariu pentru pensie? Află care este contribuția ta lunară

Există o diferență clară între salariul brut menționat pe contractul de muncă și salariul net, pe care îl primește un angajat în contul bancar.

Această diferență apare în urma plății unor contribuții obligatorii și a impozitului la stat. Concret, din salariul brut se reține impozitul pe venit - care este de 10% - și contribuțiile la asigurările de sănătate (CASS - 10%) și la pensie (CAS).



Ca să poată calcula rapid și corect contribuția lunară a fiecărui angajat la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale, antreprenorii și contabilii pot folosi un calculator de salarii de la Ciel, care este un instrument foarte eficient de stabilire a tuturor cotizațiilor de acest fel.



Prin urmare, contribuția la pensie este o contribuție socială obligatorie, care se reține din salariul brut al fiecărei persoane care primește un salariu sau venituri asimilate salariilor, conform legii. Această contribuție este reținută și plătită de către angajator, prin urmare salariatul nu trebuie să depună cereri, declarații sau să facă personal vreo plată. Contribuția este menționată la finalul fiecărei luni, pe fluturașul de salariu al angajatului.



Prin plata acestei contribuții, salariatul are garanția că va putea beneficia de pensie, în condițiile legii, în momentul în care va împlini vârsta de pensionare. Contribuția lunară la pensie - sau contribuția la asigurările sociale (CAS) - este stabilită prin Codul Fiscal, prin urmare cota poate să difere, în funcție de modificările legislative. În acest moment, contribuția la pensie este diferențiată în funcție de condițiile de muncă ale angajaților.



Astfel, pentru condiții normale de muncă, contribuția la pensie este de 25% din salariul brut, cota fiind datorată exclusiv de către salariat. În cazul unor condiții grele de muncă, angajatorul este la rândul său obligat să plătească o cotizație la pensie, pentru fiecare angajat al său. Prin urmare, există următoarele situații:



• 25% - cotă datorată exclusiv de salariat, în condiții normale de muncă.

• 25% cotă datorată de salariat + 4% cotă suplimentară datorată de angajator, dacă salariatul lucrează în condiții deosebite de muncă.

• 25% cotă datorată de salariat + 8% - cotă suplimentară datorată de angajator, dacă salariatul lucrează în condiții speciale de muncă.



În cazul persoanelor care lucrează cu normă redusă, contribuția la pensie este tot de 25% din salariul brut. De asemenea, în momentul pensionării, acești salariați vor fi încadrați cu stagiu integral de cotizare, indiferent de numărul de ore lucrate lunar. De asemenea, este asimilată stagiului de cotizare la pensie inclusiv perioada concediului pentru creșterea copilului.



Dacă un salariat are mai multe contracte de muncă în același timp, el va plăti cotizație la pensie pentru fiecare salariu primit. Astfel, punctajul său va fi mai mare în perioada în care are mai mult contracte, însă vechimea în muncă nu se va cumula. Prin urmare, nu se va putea pensiona mai repede, dar va avea o pensie mai mare, conform contribuției sale.



Acestea sunt cele mai importante informații despre contribuția la pensie pe care trebuie o plătește un salariat. Pentru că legislația se schimbă destul de des, este foarte important ca antreprenorii și contabilii să fie la curent cu toate aceste modificări, pentru a se asigura că respectă legea.