Cum sa eviti fraudele online

Odata cu cresterea numarului de utilizatori de internet la nivel local si international, s-au inmultit si fraudele din mediul online, ce iau forme diferite si tot mai ciudate.

Phishing-ul sau “pescuirea” de date online cu scopul de a folosi informatiile pentru diferite fraude bancare este probabil cea mai des intalnita infractiune pe internet.

De cele mai multe ori, victimele cad in plasa infractorilor din mediul online fara ca acestea sa-si dea seama ce se intampla, insa din fericire sunt o multime de metode de preventie. In mod normal, fraudele online pot fi evitate, dupa cum spun expertii in securitate pe internet, iar in mare parte depinde de noi cum gestionam mesajele suspecte sau informatiile care nu prezinta credibilitate.

Fraudele online – cum puteti scapa de statutul de victima?

Expertii in cibernetica avertizeaza ca pana si site-urile de socializare sunt vulnerabile, iar hacker-ii sunt in stare oricand si in orice situatie sa-si creeze acces catre datele personale ale potentialelor victime.

De exemplu, utilizatorii de Facebook pot accesa fara sa vrea link-uri suspecte ce trimit catre o pagina cu virusi. Este suficienta accesarea unui astfel de link pentru ca datele personale sa fie vulnerabile.

Ca o recomandare in acest sens, expertii spun ca astfel de link-uri suspecte ar trebui evitate si nicidecum accesate. In plus, aveti posibilitatea de a raporta ca spam astfel de link-uri, pentru a reusi sa va protejati datele personale sau puteti discuta cu un avocat caruia sa-i cereti cateva sfaturi legale.

Exista si cazuri in care victimele acceseaza mail-uri suspecte si astfel cad prada, fara voia lor, unor atacuri la care nu se asteptau. Un astfel de mail poate promite o importanta suma de bani sau un premiu consistent daca este accesat un anume link.

Recomandarea noastra: nu intrati pe acel link! In secunda urmatoare ati putea descoperi ca banii dumneavoastra au “plecat” din conturi.

Este firesc sa ne intrebam daca astfel de mailuri sunt adevarate si daca exista posibilitatea de a castiga bani pe internet in acest mod, insa in proportie de 99% astfel de anunturi sunt mincinoase.

Antivirusul va scapa de fraudele online

Din fericire, programele antivirus sunt atat de bine structurate incat este foarte simplu sa evitati fraudele online. Orice mail suspect sau orice link ambiguu poate fi blocat de un astfel de antivirus si datele dumneavoastra pot fi in siguranta.

Majoritatea oamenilor care au un calculator acasa si care folosesc internetul pastreaza pe un astfel de dispozitiv tot felul de informatii, precum datele conturilor bancare, ale cartii de identitate si multe alte detalii personale.

Tranzactiile online sunt si ele vulnerabile in fata riscurilor pe internet, insa este bine de stiut ca majoritatea site-urilor au in spate adevarate “arsenale” in materie de securitate si antivirusi.

Cautati servicii medicale sau asigurari pe internet? Este bine sa verificati inainte de toate daca site-urile respective prezinta incredere sau nu.

Fraudele pe internet au o multime de fete, iar din fericire exista la fel de multe metode de preventie, mentionand ca nu este recomandata divulgarea informatiilor personale precum numarul de card, PIN-ul, contul bancar sau alte astfel de detalii pe internet.

In plus, este bine sa evitati retelele Wi-Fi publice care pot afecta intr-un fel sau altul transferul de informatii de pe dispozitivele dumneavoastra.