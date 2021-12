Moromeții, un film simbol pentru semenii noștri. „Gulea cu sau fără voia lui a comis o capodoperă”

Le-a dat viață Moromeților în două filme care scriu istorie în România. La 78 de ani, regizorul Stere Gulea nu încetează să ne uimească. Este cel care a reusit să aducă tinerii la cinema cu "Moromeții 2", un film clasic, alb-negru, despre viața la țară.

Iar de curând a terminat scenariul la partea a treia. Stere Gulea ne-a primit în casa lui și ne-a vorbit despre prima trilogie din cinematografia românească.

Când spui Stere Gulea, spui Moromeții. Un film simbol pentru semenii noștri, care îl definește pe el ca regizor, iar pe noi ca români.

Horațiu Mălăele: „Gulea cu sau fără voia lui a comis o capodoperă. Să te iei la întrecere cu tine însuți e un mare curaj."

Moromeții 2 este unul dintre cele mai vizionate filme românești din ultimii 20 de ani. Două sute de mii de români au mers la cinema să îl vadă, în 2018, anul premierei. Pentru rolul lui Ilie Moromete, la 30 de ani distanță de prima parte, Horațiu Mălăele a preluat ștafeta de la Victor Rebengiuc.

Aromân născut și crescut într-un sat din Dobrogea, Stere Gulea cunoaște țăranul. Îi știe vorbele, dar și tăcerile. I-a rescris viața în alb negru, în două filme care fac istorie.

Stere Gulea: „Noi încă nu suntem plecați din ruralitate și atunci am zis e o identitate, alta nu avem.”

Succesul neașteptat al filmului Moromeții 2, l-a convins pe Stere Gulea să ne spună povestea românului, dar și a lui Marin Preda, într-o nouă peliculă. După trei ani, scenariul pentru Moromeții 3 a ajuns la producătorul Tudor Giurgiu.

Tudor Giurgiu: „Acum varianta ultima pe care i-am dat-o lui Giurgiu la solicitarea lui scenariul există. Încerc să fac această continuare și dacă nu e prea mult, o saga de familie, noi nu avem o saga de familie.”

Cum încă se caută finanțare, cel mai probabil Moromeții 3 va fi gata în primăvara lui 2023. Regizorul abia așteaptă să se reîntoarcă pe platourile de filmare. Pe lângă familie, profesia este ceea ce îi dă sens și valoare vieții.

Stere Gulea: „Eu fără să știu am crezut mereu în această profesie sau zonă artistică. Nu m-a interesat dacă ea îmi aduce un trai extraordinar și îndestulat, după bani sau nu știu ce, ci pur și simplu să exist în ea. Asta a fost inconștientul. Am spus să fiu acolo, să am sentimentul că sunt acolo. A fost o salvare."

Are un calm de neclintit. Și o valoare care începe să se îndepărteze de mulți dintre noi: ascultă. Ascultă mereu părerile actorilor. Nu impune, ci face echipă.

Stere Gulea: "Viața e compusă mai ales din greșeli, nu? Dar să ne dăm seama de ele cât de cât să știi. Trufia e un mare păcat. Puțină umilință, puțină modestie, e nevoie."

Iarba verde de acasă, Vulpe Vânător sau Weekend cu mama sunt câteva dintre filmele regizate de Stere Gulea, cărora li se alătură documentarul despre Piața Universității. A fost profesor de film și o voce care s-a făcut auzită de-a lungul anilor, în societatea românească.

Tudor Giurgiu: „E un regizor celebru, dar ani de zile a fost și lider de opinie. A protestat în stradă și s-a revoltat, dar acum crede că politicienii ne fac să trecem prin cea mai confuză perioadă de după Revoluție.”

Stere Gulea: „E o adunătură de inși veniți pe diverse căi să se îmbogățească, să se aranească cum zice țăranul și nu prezintă încredere.”

Stere Gulea scrie istorie, în cinema, dar și în viață. Este unul din regizorii care au făcut ca cinematografia românească să existe, dar și-a păstrat simplitatea și filosofia țăranului venit dintr-un sat din Dobrogea.