Francesca Velicu, balerina premiată în Marea Britanie care în România era să nu fie lăsată să dea Bacul

La doar 20 de ani este considerată una dintre cele mai talentate tinere balerine din lume. Mergem la Londra şi intrăm în culisele baletului naţional al Angliei, unde facem cunoştinţă cu Francesca Velicu.

Anul acesta, la Royal Albert Hall, în prezenţa celor mai importante nume ale culturii britanice, Francesca a câştigat premiul Olivier. Este echivalentul Oscarurilor în lumea teatrului şi a dansului.

Urmăriţi „Le Sacre de Printemps” a lui Stravinsky în coregrafia Pinei Bausch. Francesca este cea care interpretează dansul hipnotic şi visceral din aceste imagini, difuzate pentru prima dată în România. Este momentul care a propulsat-o în rândul celor mai talentate balerine ale tuturor timpurilor.

Dacă actorii primesc Oscarul, iar cântăreţii premiul Grammy, în lumea teatrului şi a dansului din Marea Britanie cea mai importantă distincţie este Olivier Award. Royal Albert Hall, una dintre cele mai faimoase săli de spectacole din lume, este plină ochi. În aplauzele celor mai importante vedete ale culturii britance Francesca păşeşte pe scenă, iar cunoscutul balerin Serghei Pollunin îi inmaneza premiul.

„Nu ştiu cum am reuşit să vorbesc pe scena aia , îmi tremurau picioarele şi mă gândeam nu mai tremura eşti balerină!!!”, spune Francesca.

„Mama probabil m-a învăţat că emoţiile tot timpul să fie constructive şi ai emoţii când se întâmplă ceva măreţ. Dar tot timpul o să iasă bine, am mentalitatea în cap totdeauna!!!”

Spectacolul Le Sacre de Printemps a fost lăudat în toată presa britanică: The Guardian , Sunday Telegrpah, Evening Standard şi lista continuă. Toate aceste publicaţii au scris despre interpretarea Francescăi şi a colegilor din trupă.

Alături de Francesca au fost nominalizate pentru acelaşi premiu doua balerine cu mult mai multă experienţă. Rocio Molina , una dintre cele mai faimoase dansatoare din Spania şi Zenaida Yanowski, prim balerina Baletului Regal Britanic. Privită din afară o asemenea ascensiune, la doar 20 de ani, pare copleşitoare . Îţi schimbi părerea când afli de cât timp se pregăteşte.

Face balet de la 4 ani. Pe atunci idolul ei era o altă balerină faimoasă din România , Alina Cojocaru. Dacă atunci o admiră de la distanţă, acum Francesca a ajuns să împartă scena cu Alina. Amândouă lucrează pentru Baletul Naţional din Anglia. Alina este prim balerină iar Francesca tânăra speranţă. Ca şi cum ai lucra alături de cei pe care îi aveai pe perete în camera din copilărie.

„E un feeling super special că eşti pe aceeaşi scenă cu idolul tău, i-am avut poza lângă cap toată copilăria mea”, spune Francesca Velicu.

Părinții au înscris-o la prima ei lecţie de balet. „Ca să nu mai alerg prin casă, cred că asta a fost ideea. Am început să plâng asta ştiu sigur, ca profesoara mă apasa foarte tare să fiu flexibilă şi eu nu eram... Am început să plâng ca nu mi-a plăcut. Am făcut o pauză puţin şi apoi m-am întors , mi-a plăcut."

I-a plăcut şi nu s-a mai uitat înapoi. La 14 ani câștigă o competiţie internaţională la New York și obține o bursă de studii. Intră în atenția profesorilor celebrului Balet Balşoi , care o invită să se perfecționeze la școala de la Moscova una dintre cele mai prestigioase din lume.

Nu i-a fost uşor la început. Nu ştia rusă, iar profesorii din Moscova nu vorbeau engleza. Era pierdută printre cuvinte, dar s-a înţeles cu toat lumea prin limbajul dansului.

„Ştiam puţină engleză, dar am învăţat rusă foarte repede pentru că ei nu au nimic în engleză nu comunica nimeni şi a trebuit să mă adaptez foarte repede. mai ales la corecturile de balet , pe care le zicea profesoara, p-alea le-am învăţat foarte repede”, spuen Francesca Velicu. „New York este totul modern, era prima oară când am văzut zgârie-nori, Times Square eram foarte emoţionată, la ruşi e altă poveste ...se simte feelingul ăsta de vechi, ceva de istorie”.

Acum în mişcările sale se pot observa atât modernismul New york-ului cât şi clasicismul rus. „Se întâmplă ceva foarte interesant - exact când începe spectacolul intru pe scenă nu mai am emoţii, înainte aş putea fugi. Mă atrag teatrele foarte tare, mă atrage atmosfera unui specatcol, mă atrage muzica, orchestră şi conexiunea asta cu publicul mă atrage foarte tare.”

O conexiune pe care a avut-o şi în România. Cea care astăzi este atât de preţuită de britanici putea fi admirata până în 2016 săptămâna de săptămână la Opera Naţională din Bucureşti , unde era angajată.

„Aşa cum mergeau lucrurile eu personal aş fi vrut să-mi fac carieră acolo. Eu personal aveam tot ce aveam nevoie chiar mă pregătisem psihic să rămân în ţară, îmi făcusem planurile mele mai ales că tocmai venisem în moscova şi mă simţeam foarte bine să plec de acasă”.

Pe atunci Alina Cojocaru şi soţul ei , coregraful danez Iohann Kobburg lucrau şi el la opera şi au recunoscut imediat potenţialul Francescăi , care tocmai absolvise scoala de balet Bolsoi. Era o perioadă în care la Opera din Bucureşti veneau dansatori din toate colţurile lumii. Lucru care i-a deranjat pe unii dintre angajaţii mai vechi. În scurt timp un conflict mohnit s-a mutat în plină stradă.

În urma scandalului Alina şi Iohann au plecat. Odată cu ei şi Francesca. Spune că la şcoală erau discuţii să nu o mai fie lăsată să intre în Bac pentru că îi susţinea pe cei doi.

„Deschiderea la ceva nou pe care cei din România nu o aveau şi nici nu au acceptat-o şi nu aş fi vrut să stau undeva unde lucrurile nu evoluează. Vorbind doar de balet....cred că comoditatea este cel mai simplu spus, a fi comod, a te simţi bine cu ceea ce faci şi să fii mulţumit cu doar atât. Atât se poate, ne mulţumim cu doar atât. Eu nu mă mulţumesc cu doar atât. Că nu există doar atât. Oricând exista ceva mai sus, ceva mai bun, poţi să lucrezi mai mult, poţi să atingi un vârf mai înalt ca celălalt, şi mai ales în Londra numai pe asta se axează.”

Baletul naţional englez era în turneu la Paris. Au chemat-o acolo să dea audiţii şi au angajat-o pe loc.

Am întrebat-o ce părere are despre faptul că, de-a lungul timpului, mulţi dintre artiştii valoroşi pe care i-a dat România au fost recunoscuţi mai întâi în străinătate şi d-abia apoi în ţară.

„Cred că ne-am obişnuit, dacă nici noi nu credem normal că nici cei de afară n-o să creadă despre noi. Ne-am obişnuit cu ideea asta că tot timpul noi suntem mai jos, ca în străinătate e mai bine , doar pentru că e în străinătate, ceea ce nu cred că e neaprat o teorie, dar aşa ni s-a tot spus tot timpul ni s-a dat în cap. Când eram la scoala ni s-a spus tot timpul ni s-a dat în cap, când eram la şcoală ni s-a spus la şcoala de balet tot timpul să pleci în afară să nu stai niciodată aici şi de când suntem mici ne-a intrat chestia asta în cap şi până nu ieşim în afară să fim recunoscuţi de oricine din afară nu realizăm ceea ce suntem. Suntem aceeaşi şi în România şi în Marea Britanie sunt aceeaşi persoană”.

La Londra, Francesca lucrează împreună cu dansatori, profesori şi coregrafi din toate colţurile lumii. Toţi sub umbrelă balatului Naţional din Anglia. O echipă multiculturala, similară cu cea pe care Iohann Kobburg o avea cândva la Bucureşti. Paradoxal tocmai acel scandal de la Operă a fost inspiraţia Francescăi pentru interpretarea care i-a adus premiul. La final personajul ei moare într-un dans de sacrificiu. Ca să intre în personaj s-a gândit la cel mai întunecat moment din viaţa ei.

„Mă gândesc la cele mai urâte lucruri posibile, asta am făcut atunci. M-am gândit la tot ce am trecut prin viaţă ca să zic aşa. Care m-a făcut să mă simt atât de groaznic, şi am dat toate sentimentele alea afară pe scenă cel de la Operă a fost cel mai mare ca să spun aşa pentru mine.”

Un scandal a izgonit-o din România , dar a inspirat-o să urce pe cele mai înalte culmi ale balatului mondial. Cu multă muncă, perseverenţă, dedicare şi o atitudine de învingător Francesca şi-a câştigat locul în rândul celor mai buni balerini de pe glob. În 2018 ultimul spectacol al Baletului Naţional din Anglia va fi pe 30 decembrie – „Spărgătorul de nuci”. Rolul principal a fost distribuit Francescăi.