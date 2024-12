Atena Boca a înființat comunitatea „La primul bebe”, care a ajutat peste 250.000 de părinți din România

Pentru tinerii părinți, „La primul bebe" reprezintă o adevărată familie, unde au învățat valoarea cuvântului „împreună". Membrii se sprijină reciproc, se ajută, repară și donează echipamente pentru spitale din România. „La primul bebe" a fost desemnată de Facebook una dintre cele mai importante 100 de comunități din lume.

Atena Boca este întâmpinată cu brațele deschise în secția de neonatologie a Spitalului Județean Vâlcea, un loc unde mai bine de 1800 de copii vin pe lume anual. Cu ajutorul banilor strânși de comunitatea „La primul bebe”, pe care a întemeiat-o, Atena a reușit să aducă secția în contemporaneitate. La începutul anului 2020, condițiile erau precare, iar nou-născuții erau tratați și cazați în condiții foarte dificile. De zeci de ani nu se mai făcuseră îmbunătățiri, iar multe mame care își permiteau, plecau în alte județe pentru a naște. Împreună cu zeci de mii de mame, Atena a reușit să strângă fonduri și să renoveze secția, oferind astfel un loc mult mai bun pentru mamele și bebelușii din județ.

Claudia Nicolae, Șef secție: „A fost ceva care a mers de la sine. Ne-a înțeles imediat și a spus: „Aici vom face lucruri mari”. Parcă am și văzut-o ca pe o lideră, cu toate acele trăsături de disciplină, ca și cum ar fi venit direct din armată. Când a ajuns să evalueze lucrurile, părea că s-a apucat de un nou început. De atunci, parcă am renăscut și noi.

Până acum, în acest proiect s-au investit 415 mii de euro din donații. Iar comunitatea Atenei a reușit să strângă și să investească în spitalele din România 5 milioane și 700 de mii de euro.”

Atena Boca: „După 12 ani de când fac lucrul acesta, nu mai poate să îmi spună nimeni niciodată că nu putem să schimbăm ceva în țara aceasta. Chiar putem să schimbăm, dar stând mulți unul lângă altul”

Așa a început povestea comunității „La primul Bebe”: cu mame care s-au așezat lângă Atena, în urma cu 12 ani, când a născut primul copil.

Atunci, a scris o postare pe internet prin care își spunea pasurile de proaspătă mama.

Atena Boca: „Mi-am dorit să creez un grup în care să pot vorbi cu câteva dintre prietenele mele care aveau copii. Fiindcă nu știam prea bine cum funcționează setările pe Facebook, am lăsat grupul deschis, adică toată lumea putea vedea ce se posta acolo. Nu știam de opțiunile de setare publică sau privată, așa că l-am lăsat public. În câteva săptămâni, am ajuns la 400 de mame în grup, pe care nu le cunoșteam și nu aveam idee cum ajunseseră acolo. Pur și simplu, s-au adus unele pe altele. Așa a început totul, dintr-o greșeală. După aceea, am înțeles ce se întâmplă, am închis grupul și l-am făcut privat, iar de acolo totul a continuat. A fost primul moment în care am realizat că nu sunt singură. Am înțeles că nu sunt doar eu care mă simt copleșită de rolul de mamă, de parcă nu știu cum să cresc un copil sau că nu sunt pregătită pentru acest rol – și cred că niciuna dintre mame nu este complet pregătită."

De la acest strigăt, comunitatea a tot crescut. Atena și-a luat ajutoare pentru a gestiona întreagă poveste. Aceste mame sunt, astăzi, echipa ei.

Daniela, una dintre mămicile din comunitate: „Cumva, cu ajutorul ei, mi-am normalizat sentimentele. Mă învinovățeam foarte mult, mă considerăm greșită sau defectă. Mi se părea că nu fac bine ce fac cu copilul și, citind o pe ea, am realizat că nu e așa rău”

Acum sunt 250.000 de membri în comunitate, care au realizat că au putere și că împreună pot schimba fața lucrurilor din jur.

Care e locul de care proaspeții părinți se lovesc prima dată? Spitalul în care se naște copilul. La Câmpulung Muscel, așa arată maternitatea și secția de pediatrie acum câțiva ani. Bătea vântul prin geamuri, totul era gri și plin de bacterii.

Anca Chivu, șef secție: „Nu aveam nici apă caldă pentru că apa caldă nu urca până sus. Trebuia s-o las o oră să curgă, ca să vină apă caldă. Deci, atunci când am auzit că e posibil să ne renovăm, vă dați seama că a fost cea mai fericită”

În câteva luni, comunitatea Atenei a recondiționat acest loc, aducându-l în prezent, iar medicii tineri au început să vină aici. Până acum, „La primul bebe” a investit bani din donații în renovări și echipamente pentru 24 de spitale din țară. De două ori pe an, mamele organizează licitații și strâng fonduri pentru a sprijini aceste inițiative.

345.000 de euro au strâns pentru un sistem audio video de monitorizare prin care mamele își pot vedea bebelușii din incubatoare și le pot vorbi.

Mamă: „Mama te iubește puiule și știe că poți să treci peste orice. Abia aștept să te strâng în brațe. Să nu-ți fie frica. Mama e aici.”

Medicii au văzut că vocea mamei îi ajută pe bebeluși să își revină mai bine.

În toate campaniile se varsă multe lacrimi, lacrimi care contribuie la construirea și întărirea acestei comunități. Fiul Atenei, primul „bebe”, are acum 12 ani, iar fiica are 7. La început, Atena posta imagini cu fiul său.

Atena: „Așa am primit o amenințare din partea unei femei care m-a speriat foarte tare. Atunci, am decis că nu am curajul să mă mai expun așa și nu-i voi mai pune fotografii cu fața copilului meu”

Astfel, acum Atena îi protejează pe copii de expunerea publică. Adrian știe cel mai bine cât efort e în spatele întregii povești.

Adrian Boca: „Comunitatea face o muncă extraordinară. Simțim profund că munca ei aduce un sentiment de bine. Sunt realizări pline de emoție.”

În 2018, „La primul bebe” a aleasă de Facebook una dintre cele mai de impact o sută de comunități din lume. Atunci, Atena a primit o bursă în care a învățat cum poate să strângă și mai bine oamenii în comunitate.

Atena Boca: „Dacă o comunitate trăiește bine, trăiește pentru că oamenii sunt împreună, nu pentru că unuia singur îi e bine. Și asta se construiește cu muncă și conștiință. Conștiința acestui lucru că n-ai cum să trăieșți singur, oricât de mult ți-ai dori.”

Bunicul Atenei a fost învățător în Porumbacu și e convinsă că de la el a moștenit darul de a pune oameni împreună. Vine des aici pentru a-și încărca bateriile, dar și la poalele Tâmpei, unde locuiesc părinții ei.

Iulia, mama Atenei: „Despre comunitatea asta pe care a clădit-o? Nu am fost de acord. Nu am înțeles ce vor face, nu am putut transpune în situația asta și mi s-a părut că intervenea subiectivismul. Mi s-a părut că e pentru ei un consum uriaș de energie și că nu erau pregătiți pentru asta. Am înțeles că, știți, așa mi s-a părut că nu era misiunea ei să facă așa ceva, adică statul nu a făcut nimic în atâția ani și au apărut niște tinere femei, mame, care aveau și alte treburi. Așa am gândit, dar nici nu recunosc, am gândit așa și nu le-am dat nicio șansă.”

Atena zâmbește. E puterea pe care a descoperit-o și a pus-o în slujba altor mame.

Oana a fost primul membru al comunității și a rămas lângă Atena.

Oana: „Este o bucurie de om, o lumină, cumva. Mi se pare că nu doar prin inspirație, așa cum o știe multă lume, dar pentru cei dintre noi care avem șansa să fim mai apropiați, ea aduce un impact real în viețile noastre, cred că fără să-și dea seama. Are acest talent de a simți foarte mult prin ce trece celălalt sau cum poate sprijini fiecare om din jurul ei și ne ajută, așa cum se spune, să învățăm să pescuim. Ne sprijină să vedem, să găsim o cale de creștere, pentru fiecare dintre noi, acolo unde avem nevoie.”

În ultimii ani, comunitatea a organizat peste 100 de cursuri și peste 300 de evenimente cu informații și suport pentru părinți.

Atena: „Da, noi suntem ca o școală. Așa așa ne-am dat seama că suntem o școală care crește generații de mame, pentru că, acum 12 ani când am început, aveam o generație de mame care astăzi sunt în la primul adolescent”

Casandra răspunde de organizarea cursurilor.

Casandra: „Noi, practic, observăm nevoile mamelor și aducem specialiști care să răspundă acestor nevoi. Am creat primul program de educație sexuală din România, pentru a sprijini părinții în ceea ce privește partea emoțională, fizică și relațională a copiilor lor.”

În toamnă, Atena a scris o carte despre toată această experiență pe care o trăiește. Sute de mame s-au adunat din toată țara la lansarea cărții, iar mama Atenei a aplaudat în picioare. Atunci, a început să înțeleagă ce face fiica ei.

Atena Boca: „Despre asta e o comunitate: despre oameni care pot să fie unii lângă alții atunci când nimeni nu-i vede și nu-i aude. Fiecare dintre noi avem atât de multe momente de genul ăsta și atât de multă nevoie de susținere pe care n-o găsim niciunde.”

Atena Boca și-a pus sufletul, suferințele și apăsările pe tavă în fața miilor de oameni și în jurul ei s-au adunat mame și tați care au descoperit că împreună sunt puternici. S-au hotărât să nu mai aștepte că altcineva să facă schimbări de care e atât de mare nevoie. Le fac ei, picătură cu picătură, se susțin în comunitate unii pe alții și cresc împreună noi generații de copiii care au șansă unor părinți mai informați și mai implicați. Ei sunt o bucata de Românie vie, activă, de la care noi, cu toții, avem multe de învățat și, de ce nu, ne putem implica pentru a ajuta ca binele pe care ei îl fac să se întâmple la scară cât mai mare.

