Un cuplu german acuzat că a sifonat cantități mari de bani din parcometre și-a recunoscut în instanță fapta. Aproape două milioane de euro au dispărut din parcometrele unui oraș pitoresc bavarez, dar nimeni nu a observat furtul, ani de zile, scrie Deutsche Welle.

Cei doi, dintre care unul era angajat să golească parcometrele, au recunoscut implicarea într-o schemă care a durat un deceniu și i-a îmbogățit cu 1,9 milioane de euro.

Inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a declarat instanței de la Tribunalul Regional Kempten că își regretă profund acțiunile și a spus că acuzațiile sunt complet corecte.

Procurorii au susținut că fostul angajat al primăriei, cu ajutorul soției sale în vârstă de 39 de ani, a furat aproximativ 1,9 milioane de euro pe parcursul unui deceniu. Cei doi, aflați în arest din noiembrie 2025, se confruntă cu acuzații de furt comercial, care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare.

Bărbatul fusese responsabil pentru golirea parcometrelor în populara regiune pitorească Allgäu. Cuplul este acuzat că a depus monedele în conturi private și le-a convertit în vouchere la supermarket. Numai între 2020 și 2025, se spune că au furat 1,34 milioane de euro în 335 de cazuri separate.

Inculpatul a depus o mărturie amplă, răspunzând în detaliu la întrebările instanței. El a spus că inițial luase acasă sume mici de rest din așa-numitele grămezi de monede. În cele din urmă, sumele pe care le-a luat au crescut. „La un moment dat, a devenit un cerc vicios, auto-perpetuat”, a declarat el instanței.

Peste 500 de cazuri suplimentare care datează din 2015 sunt acum prescrise și nu pot fi urmărite penal. Cu toate acestea, autoritățile încearcă să confiște aproape 584.000 de euro legate de aceste presupuse infracțiuni, ceea ce aduce suma totală pe care procurorii intenționează să o recupereze la aproximativ 1,9 milioane de euro.

Martorii care au lucrat pentru municipalitate nu au putut explica cum a accesat inculpatul în mod repetat o cheie pentru a deschide casetele de bani - o problemă încă nerezolvată în instanță.

Cum au ieșit la iveală furturile?

Cazul a devenit cunoscut în noiembrie 2025, când o bancă a alertat anchetatorii cu suspiciunea de spălare de bani după repetate depuneri suspecte de numerar.

Ocazional au fost observate fonduri lipsă, iar o bancă locală pusese anterior sub semnul întrebării depunerile frecvente de monede, dar personalul a acceptat explicațiile evazive ale cuplului.

Ca urmare a anchetei, orașul Kempten și-a modificat sistemul de gestionare a parcărilor. Au fost înlocuite încuietorile, au fost introduse verificări suplimentare și a fost angajat un furnizor extern de servicii.

Cu toate acestea, banii care au fost luați au dispărut. Cuplul deținea, se pare, o fermă de cai, mașini scumpe, genți, pantofi și haine. „Nivelul nostru de viață era foarte ridicat; cheltuiam totul”, a spus ea.

Chiar și atunci când relația cuplului s-a încheiat în august 2025, bărbatul în vârstă de 40 de ani a mărturisit că i-a dat partenerei sale de lungă durată un ultim cadou: 15.000 de euro în monede.