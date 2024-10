Sfârșit dureros pentru o tânără rusoaică în capitala Georgiei. Ultimele ei clipe, surprinse chiar de prietena ei

Imaginile surprinse de prietena ei o arată pe Arina Glazunova, în vârstă de 24 de ani, din Moscova, mergând pe un trotuar și cântând pe melodia „For The Last Time” a trupei rusești Hunger Boys, pe 27 septembrie, notează Daily Mail.

Arina apare în aceste imagini cum se cuită către camera prietenei sale, fără a mai fi atentă încotro se îndreaptă. În timp ce ea continuă să cânte, telefonul se întoarce la prietena ei, care se sperie când o vede pe Arina dispărând cu capul înainte peste marginea unui zid și intrând într-un pasaj subteran. Țipetele panicate ale tinerei pot fi auzite pentru scurt timp în clip.

Potrivit presei locale, tânără a fost transportat de urgență la spital în urma căzăturii, dar ulterior a murit din cauza rănilor la cap și a gâtului rupt.

Un mic altar a fost ridicat lângă stația de metrou unde a avut loc tragicul accident, localnicii depunând flori la fața locului. Fotografii ale locului în care a avut loc tragedia arată un perete deasupra unor scări de beton.

Who’s building these subway entrances? It was only a matter of time before someone dies. https://t.co/hAZt6JwO7n pic.twitter.com/7eCaAZmwR4