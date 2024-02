Peste 100 de pisici au fost găsite moarte într-un congelator. Explicația năucitoare a stăpânului „casei groazei”

Poliția a fost chemată în orașul La Roquette-sur-Siagne, în apropiere de Cannes, după ce un grup de protecție a animalelor a detectat „mirosuri puternice și a auzit o mulțime de sunete” din casă, potrivit Metro.

Ajunși la fața locului, ofițerii au deschis în cele din urmă congelatorul și au observat zeci de cadavre înghesuite înăuntru.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani care locuia în casa respectivă, le-a spus autorităților că „își iubea foarte mult pisicile și dorea să le ofere viață veșnică”.

El consideră că nu a făcut ceva greșit, în afară de a adormi pisicile, a declarat joi o sursă din cadrul anchetei.

Agenții care lucrează pentru AEPA, grupul francez de protecție a animalelor, au declarat că alte 38 de pisici, inclusiv 12 pisoi și o adultă gestantă, au fost de asemenea descoperite în viață în jurul casei bărbatului.

Unii pisoi erau într-o stare gravă de sănătate, în timp ce alții erau răniți sau subnutriți.

Locuiau de ani de zile în casa murdară a bărbatului și toți erau într-o stare foarte proastă.

Era o adevărată casă a grozei, au declarat dei de la protecția animalelor.

Pensionarul a fost arestat marți și interogat peste noapte. El urmează să fie supus unui proces în instanță.

„El se află într-o stare psihică fragilă și va fi evaluat în continuare”, au precizat autoritățile.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

AEPA a investigat proprietatea încă din decembrie, adunând informații până când a considerat că are suficiente pentru a informa poliția și a percheziționa terenul.

???? Lucie, de l’association Animal Instinct, a recueilli une douzaine de chats qui sont sortis vivants de la maison de l’horreur de La-Roquette-sur-Siagne.

????️ « Elles sont maigres mais pas rachitiques », explique cette habitante de Biot. pic.twitter.com/Y0bkzN9HQL — France Bleu Azur (@francebleuazur) February 8, 2024

Grupul era deja la curent cu plângeri anterioare privind cruzimea față de animale acolo, care datează din 2021 și 2019, când au fost recuperate 58 de pisici.

Un purtător de cuvânt al AEPA a declarat: „Am investigat, am simțit mirosuri puternice și am auzit o mulțime de pisici cum mieunau, așa că am chemat poliția, care a venit să observe”.

După două luni, jandarmii au obținut un mandat de percheziție.

Dată publicare: 09-02-2024 10:15