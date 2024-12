O femeie și-a găsit familia moartă când a ajuns acasă la mama ei. „Am văzut un cadavru pe jos și unul pe pat”

Ea a declarat pentru postul Channel 2 că mama ei era pe punctul de a se despărți de iubitul ei, suspectul principal în cazul crimei, notează Yahoo News.

Chanel Carter a declarat că, atunci când nu a primit vești de la mama ei, Mollian Johnson, și nici de la viitoarea ei cumnată, Kaylyn Samuels, a mers la apartamentul mamei sale. Acesta a fost momentul în care ea și un ofițer de poliție au făcut macabra descoperire.

„Am observat cadavrul pe podea și unul, nepoata sau nepotul meu, era pe pat. Am fugit în față și am deschis ușa și am văzut cadavrul pe canapea”, a explicat Carter.

Luni, poliția a identificat victimele ca fiind Johnson, Samuels și cei doi copii ai lui Samuels: Jedorah Powell, în vârstă de 5 ani, și Jontavious Powell, în vârstă de 1 an.

Poliția l-a identificat și pe suspectul care s-a sinucis, pe nume Jonathan Darden.

„Îmi provoacă anxietate și simplul gând că doi copii și-ar putea pierde viața, este oarecum traumatizant”, a declarat o vecină, Analyssa Rivera.

Carter a spus la Channel 2 că mama ei a avertizat înainte de crimă o prietenă în legătură cu intențiile iubitului ei.

„Ceea ce mă deranjează cu adevărat este cât de mult nu cunoști o persoană, pentru că se pare că mama mea i-a trimis un mesaj unei prietene că, dacă i se întâmplă ceva, el este cel care a făcut-o”, a explicat Carter.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: