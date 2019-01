Una dintre actrițele care l-au acuzat pe Bill Cosby de agresiune sexuală a murit

„I-a cedat inima. A murit din cauze naturale. Nu s-a simţit bine anul trecut şi avea tulburări de echilibru", a declarat purtătorul de cuvânt al actriţei, Edward Lozzi, pentru New York Daily News, conform DPA.

Moritz, care a mai jucat şi în '„Up in Smoke'' (1978) şi a apărut în emisiunea de televiziune din anii '70 '„Love American Style'', a făcut dezvăluiri publice în 2014 spunând că Bill Cosby a agresat-o sexual înaintea unei apariţii în emisiunea „Tonight Show'', prezentată de Johnny Carson. Incidentul s-ar fi petrecut în anul 1971.

Actriţa susţinea că agresiunea a avut loc la studiourile NBC din New York. Louisa Moritz s-a alăturat unui proces de calomnie împotriva lui Cosby, dosar care se află încă pe rolul tribunalului federal din Massachusetts. În dosar sunt şapte reclamanţi.

Purtătorul de cuvânt al actriţei a spus că procedurile judiciare vor fi finanţate în continuare din bunurile rezultate în urma succesiunii.

„Era entuziasmată când a aflat de condamnare precum şi de procesul său de calomnie din Massachusetts'', a mai spus acesta.

Moritz, născută Louisa Castro, s-a specializat în avocatură şi contabilitate în ţara natală, Cuba, după care s-a mutat la New York la sfârşitul anilor '50 pe când Fidel Castro, rudă îndepărtată a actriţei, prelua puterea.

Louisa Moritz, 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' actress, dies at 72 https://t.co/lFWIC6bVQG pic.twitter.com/BPsQkqaBNC