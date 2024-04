Horoscop lunar cu Neti Sandu 19 aprilie - 20 mai 2024. Foarte multe schimbări de macaz pentru toate zodiile

Vorbim de perioada 19 aprilie-20 mai, intervalul în care Soarele traversează zodia Taurului. În această perioadă avem asa:

Pe 21 aprilie avem Jupiter conjunct cu Uranus, care e mega ultra extra, trebuie să aducă ceva special. Dacă nu a reușit tot anul, poate să aducă acum sau pe lângă ce a adus tot anul, acum e ceva bonus. După aceea, pe 25 aprilie avem următorul fenomen: Mercur nu mai este retrograd.

După aceea, pe 30 aprilie avem intrarea lui Marte în zodia Berbecului și toată perioada despre care vorbim de aici încolo o să fie cu Marte în Berbec, în domiciliu. După ce a acumulat două eclipse și o lună plină, o lună nouă și acest Mercur retrograd, aproape o lună de zile în Berbec, vine acum Marte. Deci ăsta e cam la a patra mână și e foarte important faptul că Marte traversează această zodie. O dată la 2 ani ajunge Marte aici.

După aceea mai avem pe 25 mai Jupiter în Gemeni. Jupiter a ajuns în zodia Taurului anul trecut și stă acolo până acum, pe 25 mai, un an de zile, și el vine o dată la 12 ani, deci acum se încheie sejurul lui. Data viitoare vom vorbi despre intrarea lui Jupiter în Gemeni și despre zodia Gemeni și după aceea, un an întreg vom vorbi despre Jupiter în Gemeni, că o să ne referim la el ori de câte ori o să fie nevoie pentru fiecare zodie.

Deci ăsta e contextul și primăvara asta înseamnă foarte multe schimbări de macaz și ar trebui să fie ceva foarte bun. La unele nu ne așteptăm, că nu ne trec prin cap, de obicei așa se întâmplă cu schimbările de tip uranian. Jupiter trece lângă Uranus pe 21 aprilie și asta înseamnă o scânteie care poate schimba cu totul în bine viața unui om. Așa ne putem gândi.

Și pentru că Marte este în domiciliu, după o serie de transformări pe acolo și răscoliri, mai bine zis poate să aducă ceva care să ne pună în gardă, că trebuie să o luăm, poate într-o altă direcție. E un deschizător de drumuri. Berbecul este oricum o zodie-locomotivă și de la el începe totul, trage după el vagoanele. Și de data asta Marte vine să evidențieze ceva, pentru că au fost eclipsele cu penumbră, eclipsa totală de soare în zodia aia și Mercur retrograd aproape o lună de zile, deci foarte mult și deci era un teren care a fost arat și însămânțat. Marte trebuie să vadă ce a găsit acolo sub brazdă.

Taur

Taurul a avut la dispoziție un an de zile să fructifice tot ce a adus Jupiter acolo și trecerea planetelor mici, și ele în relație cu toate celelalte de pe bolta cerului. Și el trebuie să aibă o îmbunătățire față de momentul zero de anul trecut, când a intrat Jupiter acolo. Cu această combinație Jupiter-Uranus va rămâne în continuare în zodia Taurului, însă Jupiter face acest dans flamenco cu Uranus și după aceea e mai mult un patinaj viteză și după aceea iese triumfător din zodia Taurului.

Deci Taurul trebuie să obțină ceva în plus, ceva bun, să fie un bonus. Să cumpere o casă, o mașină, să plece în străinătate la studii, să-și trimită copilul la studii, să învețe el ceva. Pot fi studii normale, studii postuniversitare, doctorate, masterate, ceva care să dea o îmbunătățire. O dată la 12 ani vine Jupiter și e cu o coroniță, că adică omul merită. E marele benefic, e bancherul zodiacului și în zodia Taurului ce poate să aducă? Ei aduce ce are Taurul nevoie, adică bani, mâncare bună, parfumuri, bijuterii. Dar pot fi și lucruri care țin de familie, un soț, o iubită, un copil. Tot ce își dorește un om în viață poate primi cu acest Jupiter în zodia lui.

Ar mai fi de spus că Marte intră în zodia Berbecului, care reprezintă casa problemelor de sănătate ale Taurului. Pentru că l-a avut pe Jupiter acolo, acesta aduce niște dilatații, niște îngroșări sau exagerări în zona asta a sănătății. Inflamații pot să fie și astea, nu neapărat numai dacă au fost niște probleme netratate, dar faptul că planetele din zodia Berbecului revoltă, ele, sapă, arată că sunt niște probleme pe care nu le-a luat în seamă pentru că Taurul a fost ocupat sau s-a gândit că nu e important. Dar Jupiter și Uranus din zodia Taurului erodează ceva pe acolo, și cele din casa problemelor de sănătate la fel.

Gemeni

După ce Mercur nu mai este retrograd, el simte o ușurare după aceea. Intrarea lui Jupiter în zodia lui e la un pas și asta înseamnă că el poate, înainte de intrarea triumfală, să primească o numire în funcție, o primă, un salariu mai bun, o casă, o mașină, tot așa, ceea ce aduce Jupiter pentru fiecare zodie în parte. Dar ca să le primești, contează cum te raportezi tu față de aceste lucruri și în general e bine să considerăm că le merităm, dar meritul ăsta trebuie să fie cu bun simț, nu că le merităm să facem toate prostiile din lume. Trebuie o atitudine corectă, smerită față de lucrurile pe care le primim. Așa ne invită Jupiter.

Gemenii pot avea parte de multe lucruri bune și o să fie ceva, așa ca o rearanjare în pagină a listei de prieteni, că acolo intră Marte și o să se vadă că unii au fost mai neserioși, alții s-au oferit să vină să ajute, să se întâlnească. Dar Gemenii vor fi selectivi la prieteni.

Mai avem un Saturn care este în continuare în zodia Peștilor și care deocamdată s-ar putea să nu-i încurce, pentru că vine Jupiter să ajute, dar ei vor resimți un fel de blocaj. Poate că nu o să fie deloc deranjant. Dar până la urmă se vor redresa din mers și odată cu intrarea lui Jupiter acolo, o să fie un rezultat pozitiv și se va regla și situația banilor.

Și planetele mici vor fi atât în Berbec, cât în Taur. Și atunci toate aceste planete în zodia Taurului îi anunță pe Gemeni că sunt probleme de sănătate pe care nu le-au băgat în seamă. Dar nu mai merge așa, pentru că Jupiter le face o verificare medicală exemplară, un examen total și repetat.

Rac

Racii au tot avut ocazia să facă o schimbare de imagine publică. Sfera carierei a primit luminozitatea care trebuia și ei puteau să facă un pas curajos. Acum a ajuns Marte acolo, Mercur a fost retrograd și le-a dat ceva de furcă. Acum, însă, e Marte în Berbec și trebuie să spună clar și răspicat dacă sunt admiși, dacă nu, ce au de făcut și ce ar trebui să mai facă. Jupiter este în continuare la un interval care îi poate ajuta să-și stabilizeze poziția în breasla, în societate.

Deci e bine. Deocamdată, lucrurile arată bine pentru ei. Marte poate să le propună totuși, în plus, un alt serviciu. Adică am zis că va fi clar și răspicut. Și poate de aici chiar înseamnă o schimbare de serviciu care să fie bună. O schimbare pe care ei în mod normal nu ar face-o, adică e o conjunctură care duce acolo și care ar trebui să fie bună.

Leu

Leul are în continuare, pentru ultima lună, Jupiter în sfera carierei. Poate să capete o funcție. Mai ales combinația asta Jupiter-Uranus trebuie să aducă o șansă de a fi numiți șefi sau să fie propuși pentru o titulatură într-un context anume, pentru o perioadă, o campanie, ceva cu imagine publică favorabilă.

Mai sunt și planetele mici, vine acolo și Marte, asta s-ar putea să-i pună puțin pe drumuri, să călătorească, să rezolve treburi de serviciu, activități de afaceri sau să plece în concediu, că se întâmplă și Paștele. Dar pot să prindă și un contract de afaceri, ceva important, pentru că planetele astea în sfera carierei trebuie să aducă ceva bun pentru Leu.

Și chiar și după ce se mută Jupiter în Gemeni, tot bine trebuie să fie pentru Leu.

Fecioară

Avem opoziția asta a lui Saturn- care rămâne în continuare acolo, înfipt. Adică el nu stă pe loc, dar așa se zice că a făcut gaură acolo în casa partenerială. Și toată lumea e ostilă Fecioarei, dar pe ea asta o întărâtă. Dar resimt această ostilitate din partea lui Saturn. Nu este o prietenie, se câștigă greu bunăvoința șefilor cu acest Saturn în casa partenerială. Dar Jupiter este în continuare în zodia Taurului, în conjuncție cu Uranus și atunci poate să fie un concediu foarte bun, poate să fie un rezultat foarte bun la școală sau poate se duc la interviuri, ce mai fac, studiază în străinătate, sau pe copii îi ajută să se ducă tot așa și mai pot rezolva diverse alte lucruri, legalizări, procese la tribunal ș.a.m.d.

Dar după aceea, Jupiter intră în sfera carierei pentru Fecioară și ar trebui să fie ceva foarte bun, dar nu va fi ușor să colaboreze cu șefii. E o avansare în rang, pentru că Jupiter o propune, dar restul e obținere. Să vedem cum se descurcă cu șefii.

Balanța

La Balanță avem terenul ăsta deja arat, cum am zis de eclipsa cu penumbră care a fost în zodia Balanței, eclipsa totală a fost de încasat. Mercur retrograd a fost în casa partenerială a Balanței și acum a venit Marte. Marte nu e prietenul de joacă al Balanței din copilărie, este o planetă care acționează cu bățul. Dar Balanța va trebui să-și perfecționeze și ea instrumentarul ca să se poată descurca, pentru că lumea nu e bună.

Balanța trebuie să învețe diplomația. Ei ar trebui să o știe din naștere, dar se va perfecționa și va ști cum să lucreze cu interlocutorii, pentru că numai de Marte o să aibă parte toată luna și vor fi destul de gălăgioși interlocutorii și pretenționși, iar Balanța e pacifistă, nu vrea scandal, nu vrea să rezolve nimic cu gălăgie, dar de asta trebuie să-și perfecționeze instrumentarul. Și o să fie bine în cazul ăsta, pentru că Jupiter va intra în zodia Gemenilor, care se potrivește cu semnul de aer al Balanței. Deci ea va trece prin greutăți în perioada aceasta, dar când iese la mal, e numărul unu.

Scorpion

La Scorpion e încă bine în casa partenerială, planetele sunt cooperante și chiar combinația asta Jupiter-Uranus poate să aducă un loc de muncă, ieșit din pălărie. Poate să fie o abordare de afaceri din partea cuiva care plătește bine, să zicem, sau de care să fie încântat că oamenii pot fi de calitate. Și la Scorpion contează pentru că nu se poate adapta ușor la orice gen de persoană. Și deci sfera asta partenerială e în continuare ofertantă.

După care rămâne accentul pe serviciu, Marte, în casa aia a serviciului. Deci din nou, la serviciu pot să fie niște schimbări care să-l afecteze oarecum, dar casa partenerială e aducătoare de bine și atunci el se poate echilibra. Apare cineva pe care se poate baza. Nu trebuie să apeleze el la cineva, ajută-mă și pe mine, ci pur și simplu e cineva care s-a convins că el e bun profesionist, că-i de încredere, și atunci se va poziționa favorabil.

Dar trebuie să aibă grijă la problemele de sănătate. Adică la serviciu o rezolvă el, dar dacă e o problemă de sănătate cu Marte, patronul lui în domiciliu, atunci trebuie mers la doctor și dacă i recomandă un tratament, să-l și urmeze.

Săgetător

În sfera profesională, de acolo vin și banii, după aceea, Marte din 30 aprilie se mută în casa iubirii, a Săgetătorului. Dar Marte e foarte pretențios, gălăgios și gelos, și impulsiv. Și o să fie un fel de luptă, pentru că nici cu Săgetătorul nu este ușor, că nu stă să îl manipuleze cineva. Da, și atunci e o provocare în sfera aia sentimentală. Adică poate să vină cineva din trecut, că de-aia Mercur a fost retrograd acolo și să vină să ceară socoteală, sau să zică domnule, nu pot fără tine, te vreau înapoi. Marte creează discuții legate de gelozie, de probleme în cuplu în relația sentimentală.

Marele benefic, Jupiter, patronul și guvernatorul Săgetătorului, intră în Gemeni, în casa parteneriatelor cu oameni serioși.

Capricorn

Ei or să muncească, asta le place cel mai mult. E pasiunea lor, munca. Saturn este într-o casă a terenului în care locuiesc. Deci ei au de gând să mai schimbe ceva în locuință. Au de mutat mobile, instalațiile, pun boiler, termopane, centrală, ceva legat de locuință.

Sfera iubirii e animată la maximum. Sfera afectivă, dar nu a relațiilor alea serioase, de căsătorie. Dar asta înseamnă că activitatea preferată poate ocupa și el un loc, de data asta în sfera preocupărilor lui și poate găsește ceva care să îl ajute să mai descarce tensiunile de la muncă. Se va ocupa mai mult de copii, o să le placă ce face, iese la plimbări, își petrece timp comun cu partenerul de cuplu. Adică această casă a iubirii e funcțională.

Berbecul le dă ceva de furcă. Știi că între Berbec și Capricorn nu există ceva prietenos. Rămâne ceva de făcut în sfera asta, a locuinței. Dar și sfera comunicării, într-adevăr, trebuie să fie mai animată, dar nu cred că vor reuși. Dar ca temă pentru acasă tot asta rămâne: să perfecționeze comunicarea și după aceea va fi ceva în plus la serviciu.

După ce va intra Jupiter în Gemeni, ei vor trebui să aibă o altă abordare a problemelor de serviciu, alta decât cea pe care au făcut-o până acum. Trebuie să se reinventeze. Deci locuința, comunicarea, serviciul și iubirea, astea sunt temele principale ale Capricornului.

Vărsător

La Vărsător avem un Pluton retrograd, adică după ce a intrat acolo și le propune să se schimbe, să-și schimbe înăuntru crezul lor, viziunea și multe alte lucruri în timp ce merg cu Plutonul ăsta retrograd îi vor încurca puțin în gânduri, că nu o să mai știe ce să creadă, dar au tot timpul din lume să se lămurească.

Or să aibă cheltuieli, pentru că Saturn stă acolo și îi forțează să se comporte altfel cu banii, pentru că ei erau cheltuitori, că nu conta că banii veneau singuri, dar acum nu mai e așa. Ei nu mai câștigă singuri și trebuie să fie mai disciplinați cu bugetul, să nu depășească.

Berbecul ăsta o să le cam dea de furcă la limbă, că până acum când a fost Mercur retrograd și-au spus vrute și nevrute și nu s-au înțeles cu cei din jur, cu anturajul, cu familia, cu cei de la serviciu. Acum Marte vine cu putere și ei or să vrea să se rezolve repede ceva, dar nu se poate repede, trebuie o temporizare, disciplină și diplomație ca să obțină ce vor ei.

Probabil or să cheltuiască din nou pentru locuință. Acolo e un interes, dar după aceea Jupiter iese de acolo și o să intre într-o zonă a semnelor de aer, care e la fel cu al Vărsătorului. Și pentru el o să fie mai bine. O să se simtă eliberat, dar deocamdată mai are un hop de trecut.

Pești

Peștii îl au în continuare pe Saturn acolo și în continuare trebuie să învețe să facă totul încet, cu măsură și să fie disciplinați, pentru că Saturn nu vrea să fie o persoană răsfățată sau boemă sau așa ceva. Nu. Trebuie neapărat să fie o persoană disciplinată și să aplice corecții dacă nu se înțelege lecția.

După aceea, Marte, deoarece stă în domiciliul lor, în prima casă a Peștilor. Așa arată niște cheltuieli. Mercur a fost retrograd și le-a creat o agitație în sfera bancară, iar acum îi obligă să cheltuiască. O să vedem ce se întâmplă cu salariul, că pot să fie acolo niște schimbări, poate că nu tocmai plăcute, dar trebuie să aibă grijă. Poate o să fie o amânare, poate cer un salariu în avans sau au cerut un împrumut unei bănci și acolo trebuie să aibă și grijă și răbdare, să vadă ce se întâmplă cu acești bani.

După aceea, sfera comunicării este exacerbată în momentul de față cu Jupiter conjunct cu Uranus, deci aveau posibilitatea să-și expună un punct de vedere, să aibă o platformă de pe care să apară în public, să vorbească, să își facă o campanie, să își facă autopromo, să facă ce le trecea lor prin cap, să fie creativi când vine vorba de comunicare și să obțină un plus de imagine. Ăsta e ultimul moment în care ei pot să facă treaba asta. După aceea, accentul se mută în altă parte și se încheie această oportunitate.

Berbec

Berbecul a avut o eclipsă cu penumbră, o eclipsă totală de soare, retrogradări și acum are pe Marte în zodia lor și înseamnă o presiune foarte mare să schimbe ceva. Sau poate au schimbat ceva. Ei întotdeauna au avut curaj și atunci nimic nu-i va opri să încerce din nou să dea o lovitură. Că poate să fie o lovitură de imagine, poate să fie în sfera profesională, ceva, o lansare sau un plus de imagine cu ceva. Și Jupiter este în casa banilor, a salariului și a banilor care pot veni prin intermediul partenerului de cuplu și atunci combinația asta Jupiter-Uranus poate să fie încă o colaborare, încă un loc de muncă care să le aducă acești bani ca o ultimă șansă de a fructifica tot ce au avut la dispoziție de anul trecut, de când a intrat Jupiter în zodia Taurului, casa banilor pentru Berbec.

După aceea, Jupiter se va muta în casa comunicării și poate acum se pun bazele, se face primul pas spre acea prezentare pentru sfera comunicării. Poate se duce la o școală, face niște cursuri, o specializare, intră într-un grup în care să crească profesional, să capete experiență, să fie practic ceva în domeniul ăsta și să fie foarte bun.

Berbecul se descurcă întotdeauna, pentru că are energia necesară și nu pierde timpul. El vrea să afle, e curios, are curaj, are putere, are energie și vrea să încerce, își dorește.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: