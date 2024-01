Horoscop anul 2024, cu Neti Sandu, pentru fiecare zodie. Cele mai privilegiate zodii, dar și cine are de tras mai mult

Intrăm în 2024 și toată lumea vrea să știe cum va fi noul an. Neti Sandu ne prezintă previziunile astrelor pentru următoarele 12 luni și cum vor influența planetele zodiile în 2024.

Pe 1 ianuarie 2024 vă prezentăm o serie de previziuni astrale realizate de Neti Sandu pentru anul care urmează. Ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte și cum ar trebui să gestionăm situațiile care apar în această perioadă.

Horoscop anul 2024 pentru Berbec

La Berbec aș zice că începe destul de bine, că el are de rezolvat niște probleme de ordin financiar. Și atunci, pentru că încă din ziua doi a anului care vine, Jupiter, marele benefic și bancherul zodiacului, revine la mersul direct în zodia banilor, pentru el este un avantaj că poate face să facă niște investiții, să câștige mai mulți bani, poate își mai ia un job, face niște lucruri care să-i asigure stabilitatea financiară și poate un job mai bun. Că e o casă a parteneriatului, poate că el e obișnuit să alerge singur pe pistă, dar de data asta Jupiter îi oferă o mână de ajutor și îi de ocazia să facă un parteneriat, dacă dorește, cu cineva și să câștige mai mulți bani, adică un business consistent.

După aceea, punctul forte pentru el este luna mai, când Marte, o dată la 2 ani, ajunge în zodia Berbecului și îi dă o nouă direcție sau o nouă energie, un nou suflu, ca să facă lucruri pentru care el e pregătit sau oricum, el e oricând gata și să facă lucruri la care nu s-ar fi așteptat pentru că are curaj.

Horoscop anul 2024 pentru Taur

Taurul trebuie să fructifice!, ăsta e termenul cel mai potrivit. Tot ce a avut de câștigat pe parcursul anului 2023, ce a început încă de anul trecut. El poate să câștige mai mulți bani, poate să aibă o relație mult mai bună cu partenerul și el să aducă mai mulți bani în casă, poate să se mute și să aibă un confort acasă, poate să plece să câștige bani din altă parte, poate să rămână pe loc și să câștige bani lucrând cu cineva, să zicem, din străinătate.

Și sunt foarte multe posibilități pe care nu le-a bănuit și toate lucrurile noi și foarte bune nu vin numai de la Jupiter, ci de la combinația Jupiter-Uranus. Că Uranus e declanșatorul și atunci el poate face lucruri nebănuite pentru un Taur care e obișnuit cu confortul și să simtă pământul sub picioare. Dar Uranus e cu zborul, cu avioanele, cu rachetele ș.a.m.d.

Dar o să fie și pentru el o schimbare de macaz prin luna august, pe acolo, când Jupiter va ajunge în Casa banilor lui. Și poate el atunci se hotărăște să facă ceva cu banii din cont sau să ceară un împrumut și să facă ceva cu banii, să cumpere o casă, cum am zis, ceva important. Poate vrea să facă cursuri, să-și plătească o școală în străinătate, multe alte lucruri, pentru că e activată și casa străinătății și atunci el poate pleca și să se perfecționeze și să vină de acolo cu multe abilități, cu o perfecționare și să câștige bani acasă.

Dar atunci trebuie să iau o decizie foarte serioasă, să fie foarte atent la deciziile luate.

Horoscop anul 2024 pentru Gemeni

Aș zice că e anul Gemenilor, așa pare, cel puțin pe jumătate, pentru că de-abia din luna mai Jupiter o să intre în zodia Gemenilor.

Dar până atunci, de ici de colo, el reușește să încropească tot felul de posibilități, beneficii. Sunt oameni care îl pot ajuta și e un context favorizant pentru el și din puțin se poate construi ceva care să înflorească din luna mai încolo. Pentru că Jupiter va intra, cum am zis, în zodia Gemenilor și atunci el va fi mai comunicativ, o să știe cum să-și aleagă partenerii ca să facă diverse activități cu el, fie în plan personal, fie de afaceri. După aceea se poate gândi la căsătorie, să își cumpere o casă, să călătorească, sunt multe avantaje.

Problema e Saturn, care îl obligă să schimbe ceva din felul lui de a fi, puțin mai schimbător, mai jucăuș, să-i zicem. Trebuie să fie mai așezat, de fapt, asta e toată situația. El poate să fie în toate felurile așa cum e el, că de aia e drăguț, dar pe de altă parte trebuie să capete și o notă de stabilitate. Și atunci Saturn care i se împotrivește, îl obligă să aibă o postură de om înțelept, să ia o decizie ca să existe stabilitate și nu azi, într-un fel, mâine altfel. Nu mai merge acum. Deci dacă învață lecția asta, după aceea totul o să fie bine.

Dacă nu învață acum, atunci finalul de an cu Mercur retrograd, cu Marte retrograd și cu Saturn din nou într-un mers retrograd, cu Jupiter din zodia lui îi poate lua ceea ce lui îi place foarte mult, deci trebuie să fie foarte, foarte atent.

Așa se întâmplă când e anul nostru, când marele benefic intră în zodia mea. De exemplu poate există o expansiune, pot câștiga foarte multe lucruri, dar pe de altă parte pot pierde ceea ce am, pentru că nu am învățat să îl prețuiesc. Și atunci primim o lecție pe care să sperăm că o și învățăm: să avem respect pentru lucrurile pe care le-am muncit și să nu le aruncăm la gunoi și pentru lucrurile pe care le primim. Asta e ideea de bază.

De aceea poate să fie un an foarte bun pentru Gemeni, dar și cu o atenționare, ca să nu-i zic pedeapsă, să facă ceea ce trebuie, atunci când trebuie. Mai ales că, așa ca în fiecare an, Mercur va fi de trei ori retrograd și o să-i tot dea cu beţişorul, așa ca să înțeleagă, o să-i dea la palmă.

Horoscop anul 2024 pentru Rac

Pentru Raci pare să fie o stabilitate. Saturn, care mai are de stat încă vreo 2 ani în zodia Peștilor, semn de apă ca și zodia Racului, oferă așa un celălalt picior de pod. Deci Racul e un picior de pod și celălalt este în zodia Peștilor și atunci este o stabilitate acolo. Dar Saturn de acolo va face de două ori cuadratura de acolo, și atunci va fi așa, un dezechilibru, cutremur mic, ca un mic cutremur pe care îl va resimți și trebuie să vadă cum își poate consolida poziția lui.

El are nevoie să fie casa casă, familia, stabilitatea financiară și să nu intervină ceva care să-i destabilizeze sau să-și ia, să nu cumva să ia cineva ceva din ce are. El trebuie să-și apere acest teritoriu și dacă nu are un partener de viață, să-l caute, să-l câștige, să-l păstreze.

Deci ar avea de unde să fie bine. Am zis o dată de la acel Saturn, dar mai avem câștigul în prima parte a anului, de la Jupiter, în zodia Taurului, care face o foarte bună alianță cu Racul. Și după aceea, Jupiter va intra în casa problemelor de interior, ale subconștientului, care mai scot diverse lucruri pe care el n-ar vrea să le recunoască și poate ies cu forța și nu o să-i placă.

El de obicei nu vrea să spună nimic, dar va trebui.

Horoscop anul 2024 pentru Leu

Leul o să aibă o posibilitate de succes, pentru că Jupiter ăsta în Taur îi dă o șansă să ajungă șef fără să dea concurs sau poate dă concurs și câștigă.

Prima parte a anului e 2024 e de fapt o continuare a luptei din 2023, că a avut la dispoziție același teren de înălțare socială și atunci el mai are la dispoziție aceste luni, până pe 25 mai. Și după aceea el ce poate să facă? Să creeze niște alianțe, să se alieze, să zicem, cu niște fundații, cu niște organizații, să găsească o platformă în care să funcționeze, să activeze și acolo să-și expună ideile, să lucreze, să câștige. Nu știu, să împrumute fonduri europene și să aibă proiecte, pentru că e foarte bun de pus la gazeta de perete.

Da, asta trebuie să facă Leul și să știe cum să-și păstreze titlul câștigat, pentru că va fi puțin atacat, cam în două rânduri.

Iar finalul de an este cu Marte retrograd în zodia lui și atunci el, în primul rând, trebuie să aibă grijă de sănătate. Dacă e Marte acolo și e retrograd, înseamnă că până atunci el o să aibă niște semnalizări că ceva nu e bine cu organismul sau poate mașina are nevoie de îngrijiri speciale și asta îl costă bani și trebuie dus în service și rămâi fără și mergi cu avionul sau cu trenul.

Deci să aibă grijă la niște lucruri, pentru că în rest e ofertant anul pentru el.

Horoscop anul 2024 pentru Fecioara

Pentru Fecioară e cu ceva mai multă greutate, că trebuie mai multă grijă, precauție și dozare. E vorba de dozaj anul ăsta, pentru că Saturn este în zodia opusă Fecioarei, în zodia Peștilor și Saturn nu e foarte amabil când e vorba de relaționare, nici cu șefii, nici cu partenerul de cuplu.

Poate trebuie să plece undeva să lucreze sau să învețe și atunci se pune o distanță între tine și partener. Nu înseamnă despărțire, înseamnă doar că o vreme trebuie să funcționeze altfel cuplul. Dacă e vorba de o căsătorie, atunci iar or să apară niște discuții. Dar asta nu înseamnă că nu va avea loc totuși căsătoria. Dacă e vorba de serviciu acolo, șefii, dacă au fost drăguți până acum, dintr-o dată au alte pretenții. Și nu mai sunt atât de dispuși să comunice la fel de bine cu cel din zodia Fecioarei.

Dar Jupiter face ca lucrurile să meargă în sensul în care își dorește Fecioara, pentru că e în zodia Taurului și după aceea se mută în zodia Gemenilor, casa succesului. Dar un succes atacat de două ori în decursul unui an înseamnă că nu e foarte stabil și că tu trebuie să lupți să-ți păstrezi statutul, poziția obținută.

Dar Fecioara oricum, nu se aruncă cu capul înainte și știe că trebuie să muncească. Dacă trebuie să obțină ceva și dacă a obținut, nu se culcă pe lauri, muncește în continuare.

Horoscop anul 2024 pentru Balanța

Pentru Balanță poate fi un nou început, pentru că Marte din zodia Berbecului, din luna mai, e așa, un nou început, o resuscitare, o revigorare, o reinterpretare a relațiilor. Ea învață dintr-o dată să facă lucrurile altfel, pentru că are nevoie de stabilitate în relație. Ca să obțină asta, ea trebuie să facă altceva. Asta i se propune și va învăța lecția asta.

Jupiter o să-i aducă niște bani, o să îi arate și ce să facă cu banii, că vor fi niște investiții și după aceea ar trebui să fie un câștig și dacă o să călătorească și dacă o să facă, să zicem, niște studii superioare, un masterat, doctorat. Jupiter de acolo e bun tocmai pentru așa ceva, dar va fi și retrograd, iar asta înseamnă că o să aibă momente când o să se gândească că nu știe sigur dacă a ales bine sau nu, dar până la urmă se va convinge.

Altfel, celelalte planete creează o stare, să zicem, angoasantă. Dar nu cu adresă. Adică, dacă ești Pești, simți direct la suflet că Saturn e acolo și face cuadratură. Dar pentru că acțiunea e colaterală, Balanța nu va simți așa direct. E mai protejată puțin, e mai pe ocolite și are de obținut ceva pentru că Jupiter e în semn de aer și e un mare cadou pentru Balanță.

Horoscop anul 2024 pentru Scorpion

Pentru Scorpion va fi din nou o casă partenerială, altfel, în care se va înțelege bine cu colegii, cu partenerii de serviciu, cu șefii, cu diverși oameni care poate fac parte din niște structuri și ori să aibă nevoie de Scorpion. Faptul că Saturn e în Peștii e un pilon de bază, că e tot semn de apă, ca al Scorpionului, dar tot nu-i dă căldură. El are nevoie de un pic mai multă căldură afectivă, pe care o s-o primească cumva, așa, filtrată, de la Jupiter din casa partenerială, dar după luna mai, se va muta de acolo. Și atunci va mai fi un moment în care, în primăvară, după ce Marte va fi în mai în Berbec, în iunie și iulie, el va fi în casa partenerială, în Taur.

Și atunci nu să fie tocmai bine pentru Scorpion, dar el poate se va lămuri dacă trebuie să schimbe ceva la capitolul partener sau e pe drumul cel bun, se va convinge, i se va arăta calea exact.

Horoscop anul 2024 pentru Săgetător

Pentru Săgetător 2023 a fost bun, dar acum mie mi se pare că Saturn ăsta din zodia Peștilor va ataca fără milă zodia Săgetătorului. Și el trebuie să reziste. Dacă a învățat să reziste bine, dacă nu, trebuie să reorganizeze.

Avem un Jupiter în casa serviciului și el va trebui să lucreze. După care Jupiter, patronul Săgetătorului, va intra în zodia partenerială, în Gemeni. Și asta înseamnă că el va colabora frumos, toată lumea va fi drăguţă până când vine cuadratura și s-a terminat prietenia.

Te păcălește Jupiter ăsta în Gemeni, că e foarte drăguț, jovial și prietenos, dare l va rămâne și în 2025 acolo și lucrurile se refac. Am văzut că Jupiter va retrograda chiar din noiembrie, când suntem în Săgetător, adică anul viitor în 2024, și el din nou, va trebui să regândească.

Dar așa cum am mai spus, săgetătorul nu face un pas, face cinci, așa că eu îl văd sărind peste foc. Fiecare dintre noi avem posibilitatea asta să nu încasăm direct și personal tot răul ăsta, ci să-l transformăm în ceva care să ne facă să putem trăi viața, să nu ne chinuim. Nu ne obligă nimeni să ne chinuim, alegem dacă vrem să suferim sau nu.

Horoscop anul 2024 pentru Capricorn

Anul începe cu Marte în Capricorn, adică un avânt extraordinar, Saturn e unde trebuie, Jupiter e unde trebuie. Pentru el e foarte bine. E o consolidare a poziției și a direcției pe care merge. S-a convins. E bună direcția, mergem înainte. Avem stabilitate și susținere din lateral. Acum, când o să plece Jupiter de acolo din zodia Taurului, rămâne Uranus, cu care el e obișnuit.

Și atunci poate o să i se dea niște îndatoriri cu Jupiter în Gemeni, pe care el nu e obișnuit să le facă în ritmul ăla, pentru că el are un ritm de Capricorn, de pământ, dar Jupiter e foarte turat în semn de aer și atunci o să i se ceară niște lucruri pentru care el va trebui să facă niște updatări așa cum trebuie.

E o șansă foarte mare și singurul mare avantaj pe care l-ar putea avea un Capricorn este să aibă un ascendent mai vioi, într-un semn de foc sau de aer, care să-l ajute și atunci el înțelege foarte bine ce trebuie să facă, să se poată ajuta și să-i ajute și pe cei din jurul lui.

Și Marte o să ajungă în zodia Berbecului și o să-i atragă atenția că niște lucruri nu sunt făcute cum trebuie. Mai trebuie să facă totuși câte ceva pe acasă, să pună lucrurile în ordine și în general, n-o să se plictisească.

Horoscop anul 2024 pentru Vărsător

S-ar putea să înceapă ceva nou pentru Vărsător, ceva care de fapt a început din 2023, dar încă nu s-a simțit foarte bine. Pe lângă faptul că Saturn, o să intre în casa banilor și de data asta poate va simți la buzunar, la cont, că poate salariul începe să strângă, rămâne mai mic așa. Nu știu dacă e așa sau nu, dar Saturn pe cât de mare încredere o să-i dea că se va descurca cu banii, cel puțin în prima parte a anului, când o să ajungem la în partea a 2-a și din august, cu cuadratură aia severă cu Gemenii, nu știu dacă va mai fi atât de sigur pe finanțe. Poate că în casă mai era un salariu care nu mai e. Există mai multe scenarii pentru aceeași situație în care se va resimți că suma s-a subțiat, s-a micșorat.

Dar în plus față de aspectul ăsta financiar, celălalt este de altă dimensiune faptul că Pluton, care până acum a stat în Capricorn și a tot lucrat la ei să le dea îmbunătățiri d-astea pe planuri astrale și spirituale, acum intră în zodia Vărsătorului. Mai un grad, mai se mai întoarce, iar reia traseul cu un grad. E puțin, dar este deja nota, adică se simte că Vărsătorul trebuie să mai facă un pas, să-și câștige o altă dimensiune. Trebuie o updatare la Vărsător și e de natură spirituală, adică el poate va face niște studii, va face niște lecturi. Adică ori că se duce la școală, ori că face niște lecturi individuale sau se duce la niște cursuri speciale, nu știu, poate face arte marțiale și tot e îmbunătățire.

Asta e nota dominantă și are legătură și cu România. Adică și România trebuie să înflorească și să devină și mai bună și mai cu suflet și mai pentru oameni. E o șansă acum. Așa o văd eu, cu Pluton în Vărsător, că România e Vărsător și o să vedem dacă e așa, pentru că dacă nu va fi așa, se va vedea, pentru că vor fi niște ciocniri de interese și de atitudini din care trebuie să răzbată ce e bun pentru oameni.

Horoscop anul 2024 pentru Pești

Pentru Pești este într-un fel bine, că e o primenire interioară și exterioară. Este o purificare, este o energizare, pentru că prima parte a anului planetele trec prin el, peste el, cu el: Soare, Mercur, Venus, Marte în prima parte a anului și după aceea Saturn va trona. E marele împărat care tronează acolo, în zodia lor. El vine o dată la 30 de ani. Acolo a fost și în 2023 de la fiecare dintre noi a trecut, a stat 3 ani, pe fiecare ne-a învățat, ne-a dădăcit până când ne intrat în cap. Așa o să facă Saturn și cu Peștii și asta înseamnă că deși el se simte foarte în largul lui, să facă așa cum îl taie capul, dintr-o dată nu o să mai poată și o să vadă pur și simplu că nu e nimeni în jur, dar nu se poate mișca. Asta e foarte interesant ce senzație vor avea, că așa se întâmplă cu Saturn și nu ai încotro. Adică, uite, nu e nimeni care să mă constrângă, dar nu am încotro, trebuie să fac așa. Dar „așa”-ul ăla este în acord cu universul.

Se fac aspecte frumoase în aprilie, Saturn se combină cu Marte, fac ei ceva important acolo, ceva concret, poate să fie o casă, o mașină, o școală, o diplomă de studii extra, ceva foarte important. Și în legătură directă cu planetele din zodia Taurului. trebuie să fie ceva grozav și după aceea trebuie un examen, să dea un examen în august și la sfârșitul anului.

Acolo ei ar trebui să aibă grijă în primul rând de sănătate, pentru că pare că se schimbă metabolismul și să aibă grijă de familie și de cei în vârstă din familie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 01-01-2024 08:48