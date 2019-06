Horoscop 8 iunie 2019, prezentat de Neti Sandu. Leii au parte de experiențe incitante

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 cu Neti Sandu. O să ne ocupăm şi de treburi casnice, familiale, o să ieşim şi pe la evenimentele mondene să vedem ce mai e nou, să mai cunoaştem şi alţi oameni ca să ne meargă şi mai bine.

Vibraţia zilei este 8 şi poate o să fim mai chibzuiţi cu banii.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 GEMENI

O să cheltuiţi nişte bani pentru că aveţi de făcut nişte cadouri de casă nouă, de zi aniversară, poate vă costa şi transportul, şi banii se duc. E animaţie în jurul vostru şi o să ieşiţi pe la evenimente, o să faceţi şi mişcare, dacă plecaţi într-o excursie, faceţi o rezervare la un teren de sport.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 RAC

E posibil să-ntâlniţi pe cineva care să fie pe lungimea voastră de undă şi să fiţi dispuşi să-ncepeti o relaţie sentimentală. O să vă mobilizaţi mai uşor decât credeţi şi o să ajungeţi la nişte prieteni sau rude care v-aşteaptă la un grătar, o serată, şi va fi o atmosferă pe gustul vostru.

Citește și Proiect inedit la Galați. Cum sunt atenționați pietonii atunci când trec strada

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 LEU

O ieşire în doi la o cafea o să aducă o nouă lumină într-o chestiune care ţine de relaţia voastră, pe care-o vreţi şi mai stabilă. Poate-o s-aveţi ceva de spus în cadrul unei manifestări mondene ori o să vă duceţi la un spectacol şi va fi o atmosferă festivă, sunt lucruri noi şi incitante care or să vă acapareze.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 FECIOARĂ

Vă cheamă cineva la o întrunire amicală şi-o să puteţi face cunoştinţă cu o persoană de calibrul vostru, cu care să rezonaţi sentimental. O să vă daţi întâlnire cu un grup de prieteni poate pentru c-aveţi ceva de sărbătorit, lucraţi în cadrul unei organizaţii ca să le fiţi de folos unor oameni care nu se pot descurca singuri.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 BALANŢA

E cineva interesat de voi şi n-o să se lase până n-o să vă convingă de calităţile pe care le are şi de compatibilitatea cu voi. E nevoie de voi pe undeva să fiţi alături de nişte oameni angajaţi într-o competiţie şi o să fie cu descărcare de adrenalină pentru că s-ar putea să vă implicaţi şi voi în vreun fel.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 SCORPION

Şi la voi persistă şansă de a vă reface viaţa de cuplu şi să daţi curs unei relaţii care să va-mplinească frumos, sufleteşte. Un city break ar fi cel mai nimerit pentru voi, dar şi pe-aici prin ţară v-ar prinde bine o plecare în excursie, vă mai opriţi şi pe la prietenii care locuiesc prin oraşele prin care treceţi.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 SĂGETĂTOR

O să rulaţi nişte bani ca să aveţi de buzunar dacă vă duceţi într-un parc de distracţii sau la un shopping de relaxare. Întrevedere cu cineva care vine cu o ofertă de afaceri, dar nu sunteţi convinşi că e exact ce vă trebuie şi-o s-o lăsaţi la dospit ideea, să vedeţi dacă o s-o acceptaţi, sau nu.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 CAPRICORN

E cineva care v-a adus dorul şi o să redescoperiţi numitorul comun, să puteţi fi din nou un cuplu. O s-aveţi o discuţie între patru ochi cu partenerul de cuplu şi o să faceţi cumva să ajungeţi la o înţelegere, să mergeţi în aceeaşi direcţie, să fiţi o echipă.



HOROSCOP 8 IUNIE 2019 VĂRSĂTOR

Şi la voi o apariţie surpriză, vă scoate cineva la cafea, la un spectacol sau la o cină în doi şi o să fie frumos. Se pare c-o să-i strângeţi în jururul vostru pe nişte oameni care va-mpartasesc ideile şi o să lucraţi împreună, o să vă distraţi, c-aveţi un timp comun de petrecut.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 PEŞTI

Poate vă duceţi la un botez sau e o aniversare şi vreţi să-i ziceţi un La mulţi ani acelei persoane de care sunteţi ataşaţi, sufleteşte. Poate vă vin nişte musafiri de la drum şi o să vă bucuraţi de prezenţa acestor oameni, c-o să puneţi la cale şi nişte petreceri de familie pentru perioada care urmează.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 BERBEC

Se poate să faceţi o trataţie cu un prilej anume şi o să -i adunaţi în jurul vostru pe cei cu care nu v-aţi mai văzut de multă vreme. Se poate să v-ajute cineva la treabă dacă e de făcut ceva în gospodărie şi o să puteţi ieşi la o plimbare diseară să vă bucuraţi de compania unor prieteni cu care va-ntelegeti bine.

HOROSCOP 8 IUNIE 2019 TAUR

Are loc un spectacol, un concert, poate e o serbare a copiilor şi o să fie frumos, cu satisfacţii sufleteşti. O să mai ieşiţi şi voi din casă, poate cei mici vă scot la munte, la mare, într-un parc de agrement să vă scuturaţi toţi de tensiuni şi să reveniţi cu alt tonus pentru săptămâna următoare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!