Horoscop 8 februarie 2018. Probleme de sănătate pentru nativii din această zodie

Avem speranţe că lucrurile pe care ni le dorim se vor întâmpla, pentru că vom contribui mental, sufleteşte, şi cu ajutor din partea altora, toată lumea care ne iubeşte o să pună umărul să ni se împlinească.

Vibraţia zilei este 8 şi o să avem grijă de sănătate şi o să ne păzim banii.

VĂRSĂTOR: Poate vă luaţi un abonament la o sală de sport, vă duceţi în week-end-uri la munte, vă schimbaţi coafura, garderoba, daţi refresh. E o perioadă încărcată de evenimente şi o să aveţi parte de oferte de lucru, de câştiguri, o să faceţi şi nişte achiziţii care să vă facă plăcere, pentru un moral mai ridicat.

PEŞTI: Va trebui să vă faceţi timp pentru mers la doctor şi pentru voi şi pentru ai voştri, să eliminaţi cauza unor probleme de sănătate. Pot fi nişte schimbări la serviciu care să fie în avantajul vostru - totul e să speculaţi momentul şi să vă impuneţi un punct de vedere, să fiţi pe fază.

BERBEC: E posibil să luaţi nişte bani şi să plătiţi o factură mai consistentă ori poate o rată, ca să scăpaţi de o grijă. E posibil să vă trimită şeful în delegaţie să le daţi de capăt unor chestiuni mai delicate şi poate va urma şi o promovare, vreun supliment salarial.

TAUR: E cineva care vrea să reînnodaţi o relaţie şi promite să fie mai bine de data asta, să evitaţi greşelile din trecut. Întrevedere cu cineva care vrea să lucraţi împreună, poate în particular şi o să fie un câştig de ambele părţi, o să vă fie apreciată muncă, şi în general, talentul.

GEMENI: Poate cereţi o audienţă la şefi să le cereţi câte ceva fără de care nu vă puteţi continua munca şi trebuie venit cu argumente solide. Poate primiţi cadou o excursie într-un loc romantic, se-ncearcă o recucerire şi metoda pare să fie una bună, să vă convingă să construiţi, temeinic, o relaţie.

RAC: Se poate să vă faceţi o programare la medic şi să vă-ngrijiți, să eliminaţi rând pe rând toate problemele. O să rezolvaţi situaţia financiară, cereţi banii care vi se cuvin, mai insistaţi pentru o reducere a unei rate, a comisionului, vedeţi la bancă ce puteţi obţine.

LEU: O să apară cineva care vrea să formaţi un cuplu şi dacă şi voi sunteţi în căutarea unui suflet-pereche - o să daţi curs invitaţiei. O să puteţi începe un proiect particular şi să se bucure de succes, să vă asociaţi cu nişte parteneri de afaceri care să vă susţină şi în continuare, să vă dezvoltaţi.

FECIOARĂ: O să vă luaţi lucruri noi prin casă, poate le confecţionaţi chiar voi şi o să fie o satisfacţie sufletească. Se poate să fie mult de lucru la serviciu, dar vouă vă place, nu vă sperie muncă, ba chiar vă stimulează, şi o să le faceţi impresie bună şefilor.

BALANŢĂ: Multă lume vă caută, vă suna, unii vă scot la plimbare, în excursii ca să vă cunoaşteţi mai bine - că-şi doresc relaţie. O să vă găsiţi timp şi pentru voi, să faceţi mişcare, să-i luaţi pe copii o oră, două, după orele de program la plimbare, la film, la patinaj, să practice un sport la sală, afară.

SCORPION: Or să vă ia prin surprindere nişte avertismente c-aveţi de făcut plăți, c-o să trebuiască, probabil, să daţi un examen mai devreme decât era programat. Apar oameni care au nevoie de priceperea voastră ca să daţi drumul unui proiect care va fi durabil oricum, e an bun de afirmare pentru voi.

SĂGETĂTOR: Poate strângeţi relaţiile cu colegii şi luaţi parte la diverse manifestări care să v-ajute să vă faceţi cunoscute proiectele, muncă. O să vă-ntelegeți mult mai bine cu grupul de prieteni şi o să ieşiţi pe la evenimente ca să faceţi şi mişcare la o sală de sport, în week-end la munte, în excursie.

CAPRICORN: Poate ieşiţi la o reuniune amicală, mai puneţi ţara la cale, aveţi vreo idee pe care vreţi s-o puneţi în practică, neapărat, cu ajutorul prietenilor. E posibil să vă-ntelegeți cu un angajator care vrea să vă reţină sub contract o perioadă mai lungă de timp pentru că e valoroasă munca voastră şi nu vrea să vă piardă.