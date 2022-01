Horoscop 6 ianuarie, cu Neti Sandu. Leii primesc o declarație de dragoste

StirilePROTV

E sărbătoare și cerurile sunt deschise, să fim și noi cu inima deschisă și ce ne dorim se va-mplini.

Vibrația zilei este 6 și o să intrăm în armonia acestei sărbători.

Horoscop 6 ianuarie CAPRICORN

Se conturează bani, pot fi salariul, sau or fi bani din colaborări, dacă nu cumva niște rămășițe de anul trecut, vreo datorie returnată.

Horoscop 6 ianuarie VĂRSĂTOR

O surpriză plăcută din partea cuiva care vă admiră și știe și ce vă place și o să vă facă un cadou cu care să vă recucerească.

Horoscop 6 ianuarie PEȘTI

Proiecte noi la orizont și o să aveți de unde să alegeți că e ofertă generoasă și voi păreți a fi într-un vârf de formă, așa că o să meargă totul strună.

Horoscop 6 ianuarie BERBEC

Se ivește ocazia să plecați pe undeva la distracție să practicați un sport de sezon, și să-i faceți cuiva o vizită, în alt oraș, sau prin străinătate.

Horoscop 6 ianuarie TAUR

Poate faceți ceva cu banii strânși, îi investiți și o să vă mutați în altă casă, poate închiriați un atelier ca să puteți cultiva un talent, c-aveți multe de arătat lumii.

Horoscop 6 ianuarie GEMENI

O să interacționați cu un partener de afaceri care are gânduri mari cu voi și o să vă gândiți bine de tot dacă vă-ncumetați la o colaborare, sau nu.

Horoscop 6 ianuarie RAC

E posibil să mai luați niște bani, deși nu credeați că mai aveți de unde și o să vă oferiți un respiro în week-end, vă duceți într-o plimbare să vă detensionați.

Horoscop 6 ianuarie LEU

Cineva de care vă era dor și care-a absentat și de Crăciun și de Anul Nou o să vă caute și poate vă scoate la cafea, să vă facă o declarație de dragoste, o mărturisire.

Horoscop 6 ianuarie FECIOARĂ

Încă mai aveți de gând să faceți ceva cu locuința, s-o renovați, s-o vindeți, s-o reamenajați, ca să și puteți lucra de acasă, iar cei mici să-nvețe, să facă școală de-acasă.

Horoscop 6 ianuarie BALANȚĂ

O să primiți un răspuns de la cineva pe care-l vreți în viață voastră și o să aflați dacă o să mergeți pe același drum sau sunt întâi niște lucruri de pus la punct

Horoscop 6 ianuarie SCORPION

Se poate s-aveți cheltuieli mari, dar și surse de bani de explorat, c-o să recuperați banii din colaborările de la sfârșitul anului și-o să dispuneți de niște bani.

Horoscop 6 ianuarie SĂGETĂTOR

O energie suplimentară, care trebuie folosită la maximum, însă cu cap, ca să-ncepeți proiecte noi, c-aveți planuri mărețe, nu glumă.